El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje

Porfirio y María volvían tranquilamente este viernes de pasar la Inspección Técnica de su Vehículo (ITV) en Puebla de Sanabria y "hacer algo de compra". El coche, un Suzuki todoterreno blanco, "impecable" pasó con nota la revisión mecánica y de chapa. "Me gusta cuidar los coches" reconoce Porfirio. El matrimonio de Faramontanos de la Sierra regresaba tranquilamente al pueblo circulando por la Nacional 525, sobre las 12.

"Íbamos despacio" cuando a la altura del kilómetro 75 saltó una cierva al medio de la carretera desde el bosque por el lado izquierdo de la calzada. Por instinto Porfirio se agarró al volante fuerte y "seguí recto". Por el impacto del salto la cierva chocó contra el faro izquierdo para caer contra el cristal y dejar sin visibilidad al conductor. Como conoce bien la carretera, "ese tramo era recta y seguí recto". El animal, un ejemplar hembra de unos dos o tres año, de unos 90 kilos salía despedido al otro lado de la cuneta.

Pasó la ITV pero se topó con la fauna

Su preocupación en esos instantes era "hacerme con el coche" después del porrazo y no caer a la cuneta. La maniobra le salió bien y, salvo algún pequeño rasguño en la mano, tanto Porfirio como María salieron ilesos pero con los nervios en el cuerpo, como explicaba María. Tras el susto por el inesperado accidente daban aviso a la Guardia Civil.

El tiempo de espera se hacía más largo de lo que realmente fue. La patrulla de Tráfico llegaba minutos después del aviso para levantar el atestado, tomar declaración al conductor de cómo ocurrió y realizar la prueba de alcoholemia que resultó negativa. El matrimonio atiende alguna llamada de familiares preocupados por su situación.

Las carreteras en estas fechas son zonas de alto riesgo de accidente. Ese tramo, entre robles –que este año casi no tienen bellotas- y castaños cargados son un reclamo para ciervos, corzos y jabalíes. Porfirio es consciente de que en la curva, más arriba hacía Vime y Remesal, le han salido jabalíes y ciervos, pero en ese tramo no los había visto cruzar. La arboleda dominante robles y castaños son todo un reclamo de lado a lado de la carretera en un largo trayecto de puntos negros de presencia de animales.

Pasó la ITV pero se topó con la fauna / Araceli Saavedra

La fauna cruza, como así está señalizado el paso de fauna, y cruza todos los días y a todas horas. La cuneta está llena de sus rastros: huellas de animales, suelo y cunetas hozados, y los restos de las cáscaras de las castañas que descascan con mucha habilidad sin manos.

Pasada la una de la tarde llega la grúa para retirar el coche que no ha sufrido daños en el motor pero sí en el cristal delantero hecho añicos que impide la visibilidad , y el personal de Mantenimiento de Carretera a recoger el animal. Porfirio le manda saludos al padre de Javier, el operario que viene a retirar el animal del accidente. Aquí se conocen todos los vecinos.

Pasó la ITV pero se topó con la fauna

La espera se hace larga para el taxi, mientras María va a la farmacia antes de que cierren y Porfirio recoge las bolsas de la compra y no esperar en medio de carretera sino en el pueblo de Palacios.

La fauna es un problema preocupante, en 2015 el número de accidentes con animales fue de 366 "uno más que días tiene el año" comenta una de las personas que auxilia al matrimonio. Profirió comenta que es el primer accidente que sufre con animales y con alivio porque solo hay daños materiales por el golpe del animal. Las enfermedades que atacaron a los ciervos redujo bastante la cabaña salvaje en los años siguientes.

Y este año, para consuelo, si es que lo hay, no se han registrado de momento muchos accidentes. Así es el día a día de los vecinos que van y vienen por las carreteras, en el lugar menos inesperado puede ocurrir un accidente y más si hay comida caída de los árboles cerca de las carreteras.