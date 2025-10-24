Vacas sin control por pueblos de Sanabria con un ataque de perros por medio

Vecinos de varias pedanías del municipio de Cobreros denuncian el descontrol de las vacas de una ganadería de Sotillo que han protagonizado incidentes y hasta accidentes en carreteras vecinales. Las vacas mostrencas andan sueltas principalmente por los pueblos cercanos de Limianos, San Román y Quintana, aunque también se acercan hasta pueblos como Cobreros y Santa Colomba de Sanabria.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cobreros ha comunicado a la Alcaldía el problema y ha pedido que se adopten medidas. Se ha informado del problema a agentes del Seprona de la Guardia Civil. Las vacas andan por los pueblos, las fincas, los huertos y hasta en la carretera. La pasada semana un vecino de Santa Colomba se dio un golpe con uno de los animales que andaba suelto por la carretera aunque no sufrió daños.

No es la primera vez que el Grupo Popular traslada el problema a la Alcaldía de Cobreros, avalada con grabaciones de las vacas en fincas y jardines de casas particulares, saltando paredes que terminan derribadas, además de destrozar huertos y frutales.

Las consecuencias han tenido mayor calado. Los perros que están con las vacas, sin chip identificador, llegaron a morder en el brazo a una excursionista que hacía la ruta de la cascada de Sotillo, Caidero Calagua.

En este incidente se personó la Guardia Civil y la mujer precisó de atención en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria. El Grupo Popular insta a tomar medidas antes de que el problema se convierta en un incidente grave.