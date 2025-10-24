Tres personas resultan heridas tras una colisión en la autovía A-66 a la altura de Montamarta

La semana da ya sus últimos coletazos, al menos en cuanto a días laborables para gran parte de la población, pero la lista de accidentes en la provincia no cesa En esta ocasión, ha sido la autovía A-66 el lugar donde se ha producido el siniestro, que ha dejado heridas de diversa consideración a tres personas. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la alerta de este incidente se produjo a las 20:09 horas, cuando un usuario de la vía rápida ha informado sobre la colisión por alcance entre dos vehículos. Este choque, que solamente habría causado daños físicos en uno de los dos vehículos, tuvo lugar en el kilómetro 258 de la citada carretera, a la altura de Montamarta.

En un primer momento, desde el servicio 112 Castilla y León han notificado este accidente a la Guardia Civil de Zamora, a Sacyl y a los Bomberos de la capital para su despliegue a la mayor brevedad posible. Sin embargo, al llegar al lugar los primeros servicios de emergencias y comprobar que no había problemas para sacar a los ocupantes de ambos vehículos, se ha anulado el desplazamiento de los Bomberos. Por su parte, los sanitarios de Sacyl han llegado hasta al lugar con una ambulancia de soporte vital básico, confirmando que se encontraban heridos dos varones -cuya edad se desconce por el momento- y una mujer de 73 años, esta última con dolor de espalda.