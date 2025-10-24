Un programa europeo pone en valor los frutos silvestres de los bosques alistanos

"Los bosques no son solo recursos naturales, sino espacios llenos de vida y biodiversidad que pueden y deben de impulsar el desarrollo rural, inspirar a las nuevas generaciones y fortalecer el vínculo entre las personas que vivimos en el medio rural y la naturaleza, contribuyendo directa e indirectamente a asentar población para salvaguardar a corto, medio y largo plazo el presente y futuro de nuestros pueblos y las familias que en ellas viven los 365 días del año".

Esta fue la principal conclusión del Ciclo de Formación del Programa Erasmus Plus "Star Forest" desarrollado durante cinco jornadas en la localidad de San Vitero y que culminaba ayer tras una intensa actividad con salidas a diferentes lugares para conocer diferentes industrias rurales.

Los participantes, liderados como anfitriona por la alcaldesa de San Vitero Laura Vanesa Mezquita Mezquita, trabajaron unidos explorando cómo los bosques pueden ser generadores de oportunidades reales y viables para las personas, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, a través de la educación, formación, espíritu empresarial local, turismo agroalimentario y gastronómico de interior y verde y, como no, el uso sostenible de los productos forestales no madereros.

Encuentro con la alcaldesa de San Vitero. | CH. S.

Aliste fue una de las áreas pioneras en 1982 en la recogida y comercialización de frutas silvestres gracias a la iniciativa del entonces camionero de Sejas Manuel Faúndez Rivas, casado con María de Rabanales, cuya planta de "Faúndez Gourmet" fue visitada mostrándoles la evolución del mercado micológicos en los últimos 43 años, creando fuente de riqueza entre los recolectores alistanos.

A las setas se suman otros productos como las castañas alistanas conocidas a nivel nacional e internacional (Portugal, Francia, Italia, Suiza y Brasil) por su alta calidad organoléptica tanto para el consumo en fresco, como asadas, cocidas o su utilización en repostería.

Los miembros de Star Forest se acercaron ayer jueves a la planta "·Castanha Trasmontana", la comercializadora más importante de toda La Raya de España (Aliste) y Portugal (Tras os Montes), en la freguesía lusa de Riofrío, cerca de la frontera española con San Martín del Pedroso, donde su propietario, el industrial alistano Carlos Pérez Rodríguez les mostró las peculiaridades tanto del exquisito producto de los bosques como de su empresa, gracias a la cual se pueden comercializar la práctica totalidad de las castañas recogidas a uno y otro lado de La Raya.

El Proyecto Erasmus Plus "Star Forest" es una iniciativa internacional europea del que forman parte como socios el Ayuntamiento de San Vitero (San Cristóbal, El Poyo, San Juan del Rebollar y Villarino de Cebal), Instituto de Restauración y Medio Ambiente de León (Irma) y Servima, por España; el grupo “Corane” de Portugal; la Cia Toscana de Italia y el Ccif de Chipre.

Participantes en las jornadas del programa «Star Forest». | CH. S.

Desde Star Forest Erasmus Plus se aprovechó para recordar y poner en valor en otoño "los bosques que se vuelven dorados, el olor a tierra tras las lluvias y los tesoros que la naturaleza nos tiene reservados, desde castañas y nueces hasta hierbas y hongos, una estación donde los bosques comparten sus valores. Unos productos no maderables, no sólo como comida, sino como tradiciones, recuerdos y recursos sostenibles para nuestras comunidades, contando diferentes generaciones e invitándonos a cuidar de los bosques que nos cuidan".

Visita a una exposición micológica / Ch. S.

Entre los objetivos del Erasmus Plus transnacional está la formación para adultos contribuyendo a fortalecer las habilidades clave en áreas como es el caso del manejo responsable de los recursos naturales, el espíritu empresarial y la inclusión social, contribuyendo activamente a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030: educación de calidad (formación accesible y prácticas para adultos en zonas rurales), trabajo decente y crecimiento económico ( desarrollo de habilidades para generar empleo sostenible en San Vitero y su alrededores), reducción de desigualdades (inclusión activa de grupos con menos posibilidades) y consumo y producción responsables (formación en modelos más justos y eficientes de los recursos naturales.

Españoles, portugueses, italianos y chipriotas regresarán hoy a su lugares de origen cautivados por la biodiversidad y riqueza de los bosques alistanos convertidos en auténticos reinos y paraísos de la biodiversidad que mantienen como desde hace siglos su contribución a la preservación de los ecosistemas ibéricos mientras producen madera, setas, castañas, moras o madroños sin olvidarnos de las exquisitas mieles alistanas producidas por los millones de abejas asentadas en Aliste.