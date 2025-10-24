Las moras zamoranas traspasan fronteras: de Almendra del Pan a Seúl

Nunca las moras de Nuria habían llegado tan lejos. Este es el viaje más largo de una joven emprendedora zamorana que no dudó en cargar con sus mermeladas y licores para surcar más de diez mil kilómetros, plantarse en Corea del Sur y, sin complejos, mostrar sus productos en el emergente mercado asiático.

Cuando Nuria Álvarez le contó al embajador de España en Corea del Sur que llegaba de un pueblecito zamorano de la España de interior, con apenas 180 habitantes y castigado por el envejecimiento y la despoblación, el diplomático no pudo por menos que admirar la proeza, el entusiasmo y el orgullo con el que esta joven emprendedora de Almendra del Pan defiende su proyecto.

"Live local, think global" reaccionó tirando del término universalmente acuñado y que "en román paladino" viene a expresar que es posible actuar desde un espacio de proximidad para conseguir un objetivo global. "Se sorprendió gratamente de que una empresa pequeña como la mía estuviera intentando vender sus productos en Seúl. Me dijo que es el camino correcto pero nos falta esa mentalidad de partir de lo pequeño, en mi caso de lo local para llegar a un mercado global" cuenta la zamorana desde el país asiático.

La emprendedora zamorana atiende a uno de los asistentes a la feria.

Una experiencia "muy positiva" que responde al proyecto de internacionalización planteado por Agroberry, la joven empresa familiar especializada en la producción de zarzamora ecológica cultivada. "Empezamos hace más de un año a estudiar un plan de internacionalización para sacar nuestros productos locales al exterior y esta experiencia en Seúl es la primera" cuenta la emprendedora zamorana, quien se ha visto sorprendida en la feria por algún operador interesado en el licor y las mermeladas expuestas en el "Taste Spain".

Los "Taste Spain" son exposiciones y catas de alimentos y bebidas, cuyo objetivo es fomentar la presencia y el conocimiento de los productos en mercados tales como el taiwanés y sur coreano. La exposición está dirigida exclusivamente a un público profesional, incluyendo importadores, distribuidores, comercios minoristas de alimentos y vinos, comercios gourmet, profesionales del sector de la restauración y Horeca, prensa especializada y otros representantes del sector.

Empresarios de Castilla y León que han participado en el evento.

Nuria Álvarez es una de las ocho representantes de Castilla y León y más de una veintena de todo el país que ha participado en un evento organizado por el ICEX España Exportaciones e Inversiones (ente público empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio y referencia en internacionalización en España). Desde la Comunidad Autónoma los empresarios han ido de la mano del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, organizadora de los eventos en el continente asiático en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl.

Un espacio para la promoción de la imagen de los alimentos, vinos y bebidas españolas en los principales mercados de exportación. "Vuelvo muy contenta; aunque estoy más acostumbrada a moverme en un mercado gourmet, nichos más pequeños, la experiencia de Seúl al final es aprendizaje y me sirve para explorar las posibilidades de crecer poquito a poco y abrir nuevos mercados".

A la vez Nuria ha podido contar cómo desde un pueblo se puede colocar el producto en el mercado de proximidad y también aspirar a que las zarzamoras zamoranas lleguen a ser degustadas al otro lado del mundo.