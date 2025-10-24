Crítica a la propuesta del alcalde Fermoselle de reclamar viviendas de la Guardia Civil: "No destapemos el cajón de los truenos"

La iniciativa del alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, de reclamar al Estado parte de las viviendas del Cuartel de la Guardia Civil de Fermoselle (que están vacías) para uso social es más que cuestionada por José Manuel Soto, concejal socialista en el Ayuntamiento de Villardeciervos quien dice tener el respaldo de toda su Corporación. «Lo hemos hablado en el Ayuntamiento y no creemos que la necesidad de vivienda se tenga que arreglar a costa del desmantelamiento de los cuarteles».

Soto asegura que «reclamar instalaciones de la Guardia Civil es abrir la puerta a lo que algunos están deseando y es el cierre definitivo de los cuarteles. Creo que la propuesta del alcalde de Fermoselle ahora mismo es inadmisible en el mundo rural porque bastantes cosas nos están desmantelando para que encima nosotros les abramos las puertas».

Consciente de que en los pueblos hay un problema de falta de vivienda, el concejal de Villardeciervos cree que se debe de solucionar «con las consejerías y los ministerios que tienen las competencias, pero los cuarteles, mientras estén operativos, no se deben tocar».

José Manuel Soto cuestiona también la comparación que hace el alcalde de Fermoselle con la reversión del antiguo Cuartel Viriato (militar) para convertirlo en el Campus Universitario de Zamora. «Eso se hizo cuando el cuartel estaba ya cerrado, cuando dejó de tener uso militar. No se puede comparar con unos cuarteles de la Guardia Civil que están operativos y que además queremos que sigan funcionando plenamente porque los pueblos necesitamos a la Guardia Civil».

El concejal y responsable de COAG en la comarca de Sanabria apela a la «unidad» de todos los pueblos para «mantener los cuarteles; ya hemos batallado mucho para que los guardias se queden, que no se nos vayan. No destapemos el cajón de los truenos».