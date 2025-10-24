Una comarca de Zamora critica su exclusión de las visitas a la provincia con motivo de "EsperanZa"

El PSOE de Fuentesaúco ha lamentado públicamente que la Diputación de Zamora haya excluido al municipio saucano y a la comarca de La Guareña del nuevo programa de visitas guiadas por la provincia con motivo de la celebración de la exposición de las Edades del Hombre en la capital, cuyo principal objetivo es poner a disposición de los turistas la posibilidad de conocer otros rincones de la provincia.

La agrupación socialista saucana ha recordado que la nueva iniciativa turística presentada recientemente por la Diputación Provincial no incluye, "una vez más", a una de las zonas de gran riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de Zamora, en alusión a Fuentesaúco y a la comarca de La Guareña.

En este sentido, el PSOE ha precisado que el turismo es una herramienta clave para el desarrollo económico, la creación de empleo y la lucha contra la despoblación, por lo que no comprende que la Diputación excluya a municipios como Fuentesaúco, "que tienen un enorme potencial para atraer visitantes", lo que permitiría dinamizar su economía local".

“Si ya nuestros pueblos y nuestros comercios sufren el día a día de la despoblación y la falta de oportunidades, ahora también se ven olvidados en los programas de promoción turística de la Diputación”, señalan desde el PSOE de Fuentesaúco.

Por otra parte, la agrupación socialista ha subrayado que Fuentesaúco cuenta con un patrimonio digno de ser mostrado, patrimonio del que forman parte la iglesia de Santa María del Castillo, declarada Bien de Interés Cultural, la iglesia de San Juan Bautista, sus dos ermitas, una rica gastronomía, encabezada por el Garbanzo de Fuentesaúco, producto con Indicación Geográfica Protegida, y los quesos, reconocidos internacionalmente por su exquisita calidad.

Asimismo, los socialistas insisten en que no se puede estacionalizar el turismo únicamente en torno a la Semana Santa y que municipios como Fuentesaúco "tienen mucho más que mostrar a lo largo de todo el año", en alusión a su historia, patrimonio, naturaleza y gastronomía.

Por este motivo, para el PSOE saucano, "nuestra tierra merece ser parte de los proyectos turísticos de la provincia”.