El zamorano que toca el corazón visibilizando el sarcoma: "Que nuestro dolor sirva de esperanza para otros"

El desafío de Jorge Pascual, el zamorano que perdió a su esposa y madre de dos niños por un sarcoma, ha logrado romper barreras y también el corazón de los asistentes a la entrega del premio CRIS Contra el Cáncer

«Que nuestro dolor sirva de esperanza para otros». El zamorano Jorge Pascual recogía con estas palabras y el emocionado recuerdo hacia su esposa Raquel el Premio CRIS Contra el Cáncer en la categoría de Familia junto a sus compañeros Joseba y Javier. Los tres perdieron a sus «estrellas».

El sarcoma, un tumor con alta letalidad y mucha investigación por delante, se llevó la vida de sus parejas –Raquel murió el 7 de julio de 2024– y el mejor tributo es visibilizar la enfermedad y lanzar retos, iniciativas, campañas, como quiera que sea el envoltorio, para hacer visible la enfermedad y recaudar fondos. Pues como ha recordado la presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, que también es paciente, «la investigación es vida, supervivencia para los pacientes».

La valerosa pelea del zamorano de Guarrate Jorge Pascual con sus compañeros - «hermanos»– ha sido reconocida con el premio en la categoría de Familia por una asociación cuyo objetivo es fomentar y financiar proyectos de investigación para el tratamiento y cura del cáncer. Los sarcomas representan menos del 1% de todos los cánceres y aparecen más en personas jóvenes.

Jorge, Joseba y Javier aportan con su compromiso un magnífico granito de arena que comenzó el zamorano con el movimiento Sarcoma Challenge creado por Jorge y Raquel cuando a ella le fue diagnosticada la enfermedad y que ha continuado con nuevos retos. El último «El Camino de Raquel» que les llevó a recorrer parte de la vía jacobea sembrando a su paso una oleada de solidaridad ahora compensada con un reconocimiento que ellos han dedicado a sus «estrellas». También la asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y Provincia se ha implicado con la organización de marchas solidarias en distintos pueblos de Toro y la comarca de La Guareña.

Acciones que animan a Jorge a continuar y pensar en nuevos retos porque aunque existen momentos de desaliento y tristeza, «hay algo dentro que me lleva a hacer más y una esperanza para seguir luchando» como demuestran los avances logrados por la Unidad de Terapias Avanzadas CRIS del Hospital de la Paz. «Algo que empieza a funcionar, pero queda mucho camino por delante».