Un varón de 23 años, herido en Zamora tras una colisión en la A-52 a la altura de Padornelo

Estaba siendo una semana tranquila en las carreteras zamoranas, que apenas habían registrado incidencias durante los últimos días... Hasta hoy. En esta ocasión, ha vuelto a ser la autovía A-52 el lugar donde se ha producido el siniestro, que habría dejado solamente un herido de 23 años. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación del accidente se produjo a las 13:42 horas, dando alerta de una colisión entre dos vehículos -una furgoneta y un camión- en el kilómetro 101 de la vía principal que une Galicia con Zamora, que vuelve a dar muestras de su siniestralidad, a la altura de Padornelo (Concello de Lubián).

El accidente ha sido bastante aparatoso, al tratarse de una colisión por alcance en la que la furgoneta no ha podido evitar al camión, lo que ha hecho que una de las puertas del primer vehículo haya quedado deformada. Debido a esta situación, desde el 112 Castilla y León se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias, además de a los bomberos del Consorcio Provincial que se han trasladado hasta el lugar desde Rionegro del Puente. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el incidente o sobre las lesiones del único herido en el mismo, aunque no ha perdido la consciencia en ningún momento.