Nuevas ayudas de la Junta para afectados por los incendios de Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado en su reunión de este jueves, nuevos paquetes de ayudas para ayudar a los afectados por los incendios forestales de este pasado verano en Zamora, en concreto para reconstrucción de viviendas, desalojados o desescombros.

Daños en viviendas

La Junta ha aprobado una subvención por importe total de 909.500 euros que permitirá a diez familias -6 residentes en los términos municipales de Villamontán de la Valduerna, y Quintana y Congosto (León), a las que se destinan 703.550 euros, y 4 en Ayoó de Vidriales (Zamora), a las que se destinan 205.950 euros- cubrir la totalidad del coste de reparación de los daños sufridos en sus viviendas o edificaciones complementarias como consecuencia del incendio forestal declarado en la localidad.

Los importes se desglosan en 218.600 euros para una familia por daños en vivienda, enseres domésticos y edificación complementaria; 204.500 euros para otra familia, por vivienda, enseres domésticos y edificación complementaria; 37.800 euros para una tercera, en concepto de daños en edificación complementaria; 40.000 euros para otra familia, por daños en edificación complementaria; 19.250 euros para una quinta, también por edificación complementaria; 183.400 euros para otra familia, en concepto de vivienda, enseres domésticos y edificación complementaria; 40.000 euros para una séptima, por daños en edificación complementaria; 28.000 euros para otra familia, en concepto de edificación complementaria; 97.950 euros para una novena, por vivienda, enseres domésticos y edificación complementaria; y finalmente 40.000 euros para la última familia, en concepto de daños en edificación complementaria.

Estas ayudas se suman a las ya concedidas por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente (Zamora); en Guardo (Palencia) por valor de 1.830.450 euros; en Villaseco y Quintana y Congosto por valor de 1.562.450 euros; a Castrocalbón, Oencia y Cubo de Benavente por valor de 1.063.700 euros; y a Castrocalbón y Guardo por valor de 1.421.135 euros. La inversión total destinada a reconstrucción de viviendas alcanza los 7.039.635 euros y afecta a 51 familias.

Desescombros

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destina más de 200.000 euros a intervenciones de emergencia en Espadaña en Salamanca y en Ayoó de Vidriales, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda en Zamora. La inversión total en actuaciones de desescombro y consolidación de viviendas alcanza casi los 3,3 millones de euros.

En la provincia de Zamora, con un presupuesto de 106.375 euros, se llevarán a cabo actuaciones de desescombro y consolidación de viviendas, sus edificaciones anexas y otras edificaciones en los municipios de Ayoó de Vidriales (localidades de Ayoó de Vidriales, Carracedo de Vidriales y Congosta), Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda.

Familias desalojadas

Por último, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la concesión directa de 427 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios.

Esta medida, a la que se han destinado ya 1.176.000 euros para un total de 2.352 familias está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La Junta no ha desglosado cuántas de estas nuevas ayudas han llegado a Zamora.