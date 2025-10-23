Nuevas ayudas de 5.500 euros a doce autónomos y pymes zamoranos afectados por los incendio del verano

Un total de 12 autónomos y Pymes de Puebla de Sanabria (7), Cubo de Benavente (2), Uña de Quintana (1) y Vigo de Sanabria (2) recibirán cada uno ayudas por un montante de 5.500 euros en compensación por la actividad interrumpida en los municipios afectados y evacuados por los grandes incendios de este verano en la provincia de Zamora.

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente a la solicitud de 55 nuevas ayudas (7 en Ávila, 35 en León, 1 en Salamanca y 12 en la provincia de Zamora) por valor de 302.500 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas y evacuadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este noveno bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 406 solicitudes, de autónomos y Pymes por valor de 2.233.000 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las ocho semanas precedentes de 351 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 1.930.500 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.