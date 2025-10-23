Una nueva estación de tratamiento garantizará la calidad del agua en San Miguel de la Ribera

La Diputación de Zamora ha recibido la nueva estación de tratamiento de agua potable compacta de San Miguel de la Ribera, que garantizará el suministro de agua de calidad al municipio. La actuaciónse se ha ejecutado con cargo al Convenio Tipo Plan de Emergencia y ha contado con una inversión total de 48.300 euros, financiada en un 78,67 % (38.000 euros) por la institución provincial y en un 21,33 % (10.300) por el Ayuntamiento de San Miguel de la Ribera.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, y la diputada provincial por la comarca de La Guareña, Maribel Escribano Hernández, ha visitado hoy la localidad de San Miguel de la Ribera con motivo de la recepción de la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) compacta, que se pondrá en funcionamiento próximamente y permitirá garantizar el suministro de agua de calidad a los vecinos del municipio. En la visita también ha estado presente la alcaldesa de la localidad, Raquel Pascual Blanco.

El Plan de Emergencia para el Abastecimiento de la Diputación de Zamora financia actuaciones encaminadas a garantizar el suministro de agua y a dar una respuesta inmediata ante episodios de desabastecimiento, puntos de consumo, averías o contaminación en la fuente. Las obras que se ejecutan al amparo de este plan pueden referirse a cualquiera de los elementos del sistema de suministro de agua, teniendo como objetivo fundamental evitar o paliar situaciones de desabastecimiento en los municipios de la provincia.

La nueva instalación responde a la problemática existente por la presencia de nitratos en el agua de consumo procedente del pozo de captación, y tiene como finalidad asegurar que el agua suministrada cumpla con todos los parámetros exigidos por la normativa sanitaria, manteniendo los niveles de nitratos por debajo de los 50 mg/l establecidos como límite.

Con una población de 285 habitantes, según recoge la memoria del proyecto, el nuevo sistema está diseñado para atender un consumo máximo de 200 metros cúbicos diarios en los meses de verano. La planta compacta de filtración incorpora todos los elementos necesarios para su funcionamiento automático, salvo el relleno manual de sal, y permitirá obtener un volumen de agua filtrada entre regeneraciones de 143 m³, con un consumo de sal de 125 kilogramos por ciclo. El caudal total de agua potable producido, resultado de la mezcla del agua tratada con agua cruda, asciende a 420 m³.

Traslado

Asimismo, se ha procedido al traslado del depósito de cloro y la bomba dosificadora al interior de la nueva instalación, ya que el agua que llega al filtro reductor de nitratos no puede contener cloro.

La ETAP está instalada en un edificio prefabricado en acero galvanizado, con recubrimiento en panel sándwich de 35 mm y unas dimensiones de 4 metros de largo, 2,2 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Dispone de puerta de acceso, rejillas de ventilación y un completo equipo hidráulico de tuberías de PVC, válvulas de corte y retención, caudalímetros, abrazaderas, contadores de agua y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

La obra está ya recibida y se pondrá en funcionamiento próximamente, garantizando el abastecimiento de agua de calidad a los vecinos del municipio.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha señalado que “con esta actuación, la Diputación de Zamora continúa su compromiso con los municipios de la provincia para garantizar el acceso a un agua de calidad, segura y conforme a los estándares sanitarios, especialmente en aquellas localidades que presentan problemas de abastecimiento o contaminación natural de acuíferos”.

Durante la visita, la alcaldesa, Raquel Pascual Blanco, expresó su agradecimiento al presidente de la Diputación por la rapidez y eficacia con la que se ha actuado para dar solución al grave problema de abastecimiento que sufrió la localidad, destacando que “desde el primer momento, la Diputación mostró su compromiso y colaboración para resolver una situación que preocupaba enormemente a nuestros vecinos”.

Asimismo, la alcaldesa subrayó que Javier Faúndez es el primer presidente de la Diputación que visita San Miguel de la Ribera en los últimos 25 años, un gesto que, según señaló, “demuestra su cercanía con los pueblos pequeños y sus necesidades reales”.