Manuela, la alistana que hizo las Américas

Aliste, cuna del insigne Martín Enríquez de Almansa Virrey de Nueva España y Perú, fue una de las áreas pioneras de Castilla y León en una emigración a América que durante cuatro siglos convirtió a muchos de sus hijos en "alistanos errantes" en busca de una fortuna que nunca llegó, a veces no logrando ni reunir dinero para poder regresar a los pueblos que los vieron nacer y partir.

Manuela Teso Sutil nacida un ya muy lejano día 30 de enero de 2011 en la localidad de Domez de Alba perteneciente al municipio de Gallegos del Río y originaria de Valer fue una de las alistanas que cruzó el Atlántico sin ser consciente que no podría ya regresar jamás a Aliste.

Entre 1860 y 1930 Argentina recibió seis millones de inmigrantes europeos de los cuales alrededor de 1.400.000 eran españoles con destino a ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Durante el reinado de Alfonso XIII, a principios del siglo XX, aún con el recuerdo de la Guerra de Cuba, comenzaba a fraguarse la historia cuando en la antigua iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida de Valer de Aliste de "Las Cortinicas" contraía matrimonio un apuesto mozo de Domez de Alba, Domingo Teso Carbajo, con Juliana Sutil Sanabria, una de las mozas más ricas de Valer de Aliste. La boda se celebró en el pueblo de la novia como era costumbre.

Juliana era hija de Lucas Sutil Calvo y Mariana Sanabria Baz una de las familias más pudiente de Valer de Aliste y heredó uno de los primeros y más antiguos molinos harineros de agua ubicado en el río Frío a su paso por la ribera de Valer de Aliste que su familia construyó y regentó entre 1720 y 1750, en el entorno de "La Cañada". Ella era ama de casa e hilandera y formaron una familia asentada en Domez de la que nacieron cinco hijos.

Manuela y su marido Fernando / Ch. S.

Domingo Teso Carbajo era labrador y político militante del partido la Unión Patriótica y fue alcalde pedáneo de Domez y concejal en el Ayuntamiento de Gallegos del Río entre 1923 y 1927. Una faceta política que nunca le hizo mucha gracia a su mujer Juliana.

Manuela Teso Sutil nació y fue cristianizada en Domez en una casa particular ya que el pueblo carecía de templo pues se estaba construyendo, tras derrumbar la antigua una tormenta en agosto de 1899. Entre Valer (abuelos) y Domez (padres) pasó sus infancia y adolescencia sin saber que su destino estaría a miles de kilómetros en un lugar del que nunca volvería a regresar: "le sobraban ganas, pero le faltaba dinero para pagarse el pasaje".

De su niñez recordaba la escuela donde aprendió a leer y escribir, sus tareas como vaquera con las vacas y pastora con las ovejas, los viajes con su madre Juliana a la romería de la Virgen de la Luz en Moveros y Constantim y a la feria del "Veintiocho" en Gallegos del Río, así como sus temporadas en Valer en que iba a pescar cangrejos al río Espinoso en Valdelayegua.

Barco Aurigny, en el que viajó de Vigo a Buenos Aires / Ch. S.

Isabel, una prima de su madre Juliana, de Valer, fue quien le animó mediante las cartas manuscritas a lanzarse a la aventura de "hacer las Américas". Con solo 19 años Manuela y su amiga Ángela salieron camino de la Galicia con la nostalgia de lo que dejaban atrás, no sabía entonces que, para toda la vida, y la esperanza de progresar y conocer el nuevo mundo.

Día 3 de junio de 1930: esa fue la histórica fecha en que Manuela llegaba al puerto de Buenos Aires en el barco Aurigny de la compañía Chargeurs Réunis que fue botado en 1917 y que había partido desde Vigo, en España. El viaje solía durar entre 15 y 30 días. Su primer destino para vivir con su pariente Isabel de Valer fue la localidad de Plátanos, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Dos años después, en 1932, fallecía su padre Domingo, pero ella no pudo regresar a Domez ni a su funeral ni a rezar sobre su tumba porque no tenía dinero para pagarse el pasaje de vuelta. Ello le llevó a caer en una fuerte depresión de la que sólo pudo salir con la ayuda de su prima alistana.

Pasó el tiempo y gracias a una paisana de Domez, Beatriz, que trabajaba como ama de llaves en la Residencia de los Pereyra, una familia aristocrática porteña, Manuela consiguió allí trabajo, como mucama, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.

Adriana Atán / Cedida a Ch. S.

Como ayudante de la cocinera de los Pereyra conoció a Fernando Atán Rey, un gallego de una aldea cercana a Santiago de Compostela, Gosende en el Ayuntamiento coruñés de Outes, el cual era un empleado de un puesto de carnes de un mercado y les llevaba los pedidos a la mansión.

En la intimidad de la cocina nació el amor. Pocos años después unieron sus destinos en matrimonio y se fueron a vivir a un barrio del sur de Buenos Aires donde Fernando abría una carnicería en sociedad con otro paisano gallego, mientras ella era ama de casa. La familia dio como fruto a sus dos hijos Domingo Manuel (en homenaje a su abuelo zamorano) y Carlos. Estos le dieron 5 nietas, tres y dos respectivamente, sumando 8 bisnietos.

Finalmente, Fernando se lograba independizar y pudo abrir su propio mercadito con carnicería, verdulería y almacén en el que trabajaron él y Manuela hasta jubilarse. También lograron tener su propia casa y darle un terreno a cada hijo.

Adriana Atán Teso, hija de Carlos y nieta de Manuela, historiadora y periodista, colaboradora de los periódicos "La Nación"”, "Perfil" y "Tiempos del Mundo", hace memoria: "El siglo XX fue testigo de un movimiento migratorio sin precedentes. Millones de personas se desplazaron a lo largo y ancho del mundo en busca de mejores oportunidades, huyendo de la guerra, de la pobreza, de la persecución política o buscando la cercanía con sus afectos ya migrados. Muchos de ellos, adolescentes y niños emprendieron junto a sus familias un viaje a través del Atlántico, en largas jornadas sobre un vapor para llegar finalmente a Buenos Aires, a la República Argentina".

Ella conoce la historia de sus orígenes en Valer de Aliste y en Domez de Alba por las historias que al calor del hogar le contaba su abuela Manuela. Adriana Atán Teso sigue en contacto con algunos parientes en Domez como es el caso de Paz Rodríguez Gabella y Javier Margallo Fernández.