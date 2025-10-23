Fermoselle reclama al Gobierno el uso social de viviendas del Cuartel que están vacías: "Los tiempos cambian, hay que reciclarse"

El alcalde de Fermoselle pasa de las palabras a los hechos. Si desde hace un año José Manuel Pilo viene reclamando, en público y en privado, el uso social de viviendas vacías del Cuartel de la Guardia Civil ante el creciente problema de falta de alojamiento que sufre el municipio, ayer formalizaba esta petición con un escrito dirigido a los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio del Interior.

Los tres departamentos –además de la Subdelegación del Gobierno en Zamora– están concernidos, tanto en materia de vivienda, como por el asentamiento de población en Fermoselle, como por las competencias sobre Guardia Civil y sus instalaciones.

"El Cuartel y todo su complejo es del Estado, es decir de todos, y si la finalidad para la que se construyeron dos bloques de viviendas se ha quedado son contenido, no tiene sentido que estén vacías mientras hay familias que no encuentran casa en Fermoselle". La propuesta del alcalde pasa por el uso de doce viviendas, es decir uno de los dos bloques de doce alojamientos cada uno que sorprendentemente "está en desuso desde su construcción".

Cuartel Viriato

Del conjunto de 24 viviendas del Cuartel fermosellano actualmente apenas están ocupadas tres o cuatro, además de los dos apartamentos de "descanso" rehabilitados en el bloque en el que ninguna de sus viviendas estaba habitada. "Pedimos uno de esos dos bloques y que en el otro se concentren todos los servicios de alojamiento para los guardias" fundamenta José Manuel Pilo.

Para el alcalde es un "sin sentido" que haya viviendas cerradas en un Cuartel que también ha visto reducida la actividad, como en el resto de instalaciones de la Guardia Civil de la provincia– limitando su atención al público a un día a la semana –miércoles– por la mañana. Apela en ese sentido al precedente del Cuartel Viriato de Zamora hoy Campus Universitario. "En su momento fue un cuartel militar, pero cuando perdió su sentido, con lógica los ciudadanos, con su entonces alcalde Antolín Martín a la cabeza, consiguieron que esas instalaciones revirtieran a la ciudad y hoy es la sede de los estudios universitarios, resolviendo una necesidad que tenía esta provincia. Esto nos demuestra que los tiempos cambian y lo mismo pasa con los Cuarteles de la Guardia Civil, más cuando en el pueblo tenemos un acuciante problema de falta de vivienda" insiste el regidor fermosellano, precisando que "esta situación se repite en otros municipios donde las instalaciones de los cuarteles están igualmente infrautilizadas".

Además de este objetivo de cesión de casas vacías del Cuartel, el Ayuntamiento tiene abiertas vías otras vías para aumentar la oferta con el proyecto de construcción de 12 Viviendas de Protección Oficial (en colaboración con Junta y Diputación), así como la compra de viviendas a precio asequible a través de la Fundación Talento 58 que promueve la llegada de personas inmigrantes, especialmente de Venezuela, con proyectos de empleo y emprendimiento.

Fijar población

"Fermoselle es una víctima más de la despoblación que sufre la provincia de Zamora entre otros territorios del país. Si bien el Ayuntamiento ha puesto en marcha programas con el fin de frenar la despoblación, impulsando el turismo y los servicios de hostelería y restauración como motor económico, y habiendo ralentizado la perdida población, no es menos cierto que la falta de vivienda digna es un factor que aleja toda posibilidad de fijar población, sobre todo familias con niños".

Así se argumenta la petición del Ayuntamiento de Fermoselle a los tres Ministerios. Incide además en la emergente inversión privada en agricultura vitivinícola, "contando con unas 15 bodegas productoras de Vinos con D.O. Arribes".

En virtud de la colaboración entre administraciones, el alcalde fermosellano insta al Estado a que "se proceda a poner en marcha la cesión y rehabilitación de 12 viviendas inutilizadas, con el fin de poder adjudicar las mismas como viviendas sociales". Y apela al derecho de los ciudadanos "a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". José Manuel Pilo confía en que se imponga "la lógica porque nadie puede entender que unas instalaciones pagadas por todos los ciudadanos permanezcan en total desuso mientras hay gente que quiere establecerse en el pueblo y no tiene dónde vivir".