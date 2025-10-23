Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

19 ganaderos y apicultores zamoranos reciben ayudas por los daños provocados por los incendios del verano

Aprobadas ayudas por más de 340.000 euros para 61 ganaderos y apicultores afectados por los grandes incendios

Desde el 28 de agosto, la Junta de Castilla y León ha tramitado 717 expedientes de agricultores y ganaderos por montante total de 3,51 millones de euros

Vista aérea de las consecuencias del incendio en Ayoo de Vidriales

Vista aérea de las consecuencias del incendio en Ayoo de Vidriales

I. G.

Un total de 19 ganaderos y apicultores de la provincia de Zamora afectos por los grandes incendios de este verano recibirán ayudas aprobadas hoy por la Junta. La medida incluye en el conjunto de Castilla y León a 7 ganaderos y 54 apicultores por un montante total de 342.599 euros.

La subvención tiene como objetivo compensar las colmenas destruidas y la muerte o desaparición de cabezas de ganado con la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas.

Los beneficiarios son, por un lado, 3 ganaderos y 12 apicultores profesionales que ya fueron beneficiarios de la ayuda mínima de 5.500 euros, pero que a través de los formularios de declaración responsables han acreditado que los daños sufridos superan esa cantidad. Por otro lado, los 4 ganaderos y 42 apicultores restantes, considerados no profesionales a los efectos de esta ayuda, reciben la indemnización en función de los baremos establecidos. Por provincias, 4 de los beneficiarios son de Ávila; 32 de León; 3 de Palencia; 3 de Salamanca y 19 Zamora.

Desde el primer acuerdo del Consejo de Gobierno para atender a los afectados por los incendios, el pasado 28 de agosto, e incluida la resolución de hoy, la Junta ha aprobado 717 expedientes de ayuda para agricultores y ganaderos por un conjunto de 3,51 millones de euros.

De forma complementaria, desde la Consejería también se puso en marcha un sistema de entrega de alimento y agua para ganaderos y apicultores que ha suministrado 8,2 millones de kilos de alimentos a más de 600 explotaciones, con un presupuesto de 2 millones de euros.

