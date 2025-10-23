19 ganaderos y apicultores zamoranos reciben ayudas por los daños provocados por los incendios del verano
Aprobadas ayudas por más de 340.000 euros para 61 ganaderos y apicultores afectados por los grandes incendios
Desde el 28 de agosto, la Junta de Castilla y León ha tramitado 717 expedientes de agricultores y ganaderos por montante total de 3,51 millones de euros
I. G.
Un total de 19 ganaderos y apicultores de la provincia de Zamora afectos por los grandes incendios de este verano recibirán ayudas aprobadas hoy por la Junta. La medida incluye en el conjunto de Castilla y León a 7 ganaderos y 54 apicultores por un montante total de 342.599 euros.
La subvención tiene como objetivo compensar las colmenas destruidas y la muerte o desaparición de cabezas de ganado con la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas.
Los beneficiarios son, por un lado, 3 ganaderos y 12 apicultores profesionales que ya fueron beneficiarios de la ayuda mínima de 5.500 euros, pero que a través de los formularios de declaración responsables han acreditado que los daños sufridos superan esa cantidad. Por otro lado, los 4 ganaderos y 42 apicultores restantes, considerados no profesionales a los efectos de esta ayuda, reciben la indemnización en función de los baremos establecidos. Por provincias, 4 de los beneficiarios son de Ávila; 32 de León; 3 de Palencia; 3 de Salamanca y 19 Zamora.
Desde el primer acuerdo del Consejo de Gobierno para atender a los afectados por los incendios, el pasado 28 de agosto, e incluida la resolución de hoy, la Junta ha aprobado 717 expedientes de ayuda para agricultores y ganaderos por un conjunto de 3,51 millones de euros.
De forma complementaria, desde la Consejería también se puso en marcha un sistema de entrega de alimento y agua para ganaderos y apicultores que ha suministrado 8,2 millones de kilos de alimentos a más de 600 explotaciones, con un presupuesto de 2 millones de euros.
