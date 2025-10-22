Vecinos alertan del "estado de ruina" del cementerio en este pueblo de Zamora: "No nos atrevemos a entrar"

Vecinos de San Pedro de las Cuevas han criticado el estado de "ruina" del cementerio de la localidad y han reconocido que "no se atreven a entrar" por el riesgo de que pueda desplomarse alguna de sus paredes.

"La iglesia de San Pedro de las Cuevas es un símbolo para el pueblo como también lo debería ser el cementerio", aseguran los vecinos que reclaman la mejora del recinto funerario, del que cuestionan su "abandono".

Esta situación, como recalcan, dificulta un acceso seguro al interior del camposanto para "arreglar las tumbas" de cara a "fechas tan señaladas" como la festividad de Todos los Santos, que se celebrará el 1 de noviembre.

Por los motivos expuestos, aseguran que la situación actual del cementerio de San Pedro de las Cuevas "es seña de identidad de la España vaciada", además de evidenciar "el abandono y el deterioro de los pueblos".

Muros que se mantienen en pie de la antigua ermita sobre la que se asienta el cementerio. / Cedida

Ante las quejas vecinales, el alcalde, Raúl Crespo, ha subrayado que la propiedad del cementerio corresponde al Obispado, aunque el Ayuntamiento ya ha comunicado a residentes descontentos con la situación actual del recinto funerario que tiene previsto abordar con el párroco las actuaciones que precisa aunque, en ningún caso y por la premura de tiempo, se podrán acometer antes de la festividad de Todos los Santos.

Aclaró Crespo que el Ayuntamiento no puede ejecutar ninguna actuación en un recinto que no es de su propiedad, aunque analizará con el párroco la necesidad de llevar a cabo mejoras en el cementerio, para lo que precisa el correspondiente permiso del Obispado y, si fuera necesario, de la Comisión Territorial de Patrimonio.

Antigua ermita

Y es que, el cementerio de San Pedro de las Cuevas está enclavado en terrenos sobre los que se asentaba una antigua ermita, en cuyo interior se llevaron a cabo varios enterramientos. Del antiguo templo, tan solo se mantienen en pie algunas paredes y, como reconoció Crespo, "hace tiempo" en una "esquina" se produjeron derrumbes parciales de los muros.

Por este motivo, el alcalde es partidario de que profesionales del sector de la albañilería revisen el estado de las paredes y determinen la solución más idónea, al margen de detallar en un presupuesto el coste de las obras que requiere el cementerio.

A pesar de que el camposanto de San Pedro de las Cuevas no es de titularidad municipal, a diferencia de los otros dos del municipio, los ubicados en Santa Eufemia y Losilla, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas labores de limpieza y desbroce en el recinto funerario.

Por último, el alcalde reiteró que se actuará en el camposanto, una vez que, de forma conjunta con el párroco, se determinen las actuaciones que precisa para dignificarlo y, sobre todo, para garantizar la seguridad de las personas que acceden al interior para visitar las sepulturas familiares.