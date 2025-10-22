Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: "Si pasa algo, que se haga responsable la CHD"

"Si pasa algo, que se haga responsable la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)". Con esta contundencia, el alcalde de Manganeses de la Lampreana, Juan Carlos Bueno, ha cuestionado la decisión del órgano de cuenca de denegar el permiso solicitado para acometer una intervención en un regato que discurre por el casco urbano del municipio, con el objetivo de minimizar posibles riesgos en época de lluvias.

Los trabajos se pretendían acometer con una subvención de 48.000 euros concedida por la Diputación de Zamora y una aportación municipal. Precisó el alcalde que la actuación prevista "es necesaria", porque de no acometer con urgencia mejoras en el regato, en época de lluvias se pueden generar diversos problemas.

Agua del regato estancada en un camino del pueblo. | CEDIDA

Así, destacó que si se registran precipitaciones se puede inundar un tramo de la travesía de la carretera ZA-714, que atraviesa el pueblo, con el consiguiente riesgo para los vehículos que circulan por la vía y que podrían quedar "atascados".

Además, advirtió de la posible inundación de varias viviendas del pueblo por la crecida del regato, al margen de que "cuando llueve poco" el agua queda estancada y retenida generando un "foco de infecciones" por la concentración de mosquitos, así como desagradables olores, con las consiguientes quejas de los vecinos de Manganeses de la Lampreana.

En la actualidad, como subrayó el regidor municipal, en el tramo de regato que discurre por el casco urbano se acumulan ramas, hierbas y maleza que "lo convierten en un foco de ratas y roedores", junto al entorno de varias viviendas del pueblo.

Los problemas expuestos fueron compartidos por el alcalde con el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, quien se comprometió a colaborar con el municipio a través de la concesión de una subvención por valor de 48.000 euros para acometer mejoras y minimizar riesgos.

En concreto, como explicó Bueno, las obras previstas consistían en adecentar el regato con una base de cemento y una escollera de piedra para "que corriera el agua y no quedara estancada", intervención que también facilitaría su limpieza.

Memoria

Hierbas y maleza acumulada en el cauce del regato. | CEDIDA

Las obras previstas fueron reflejadas en una memoria que el pasado mes de mayo se remitió a la CHD y que, después de varios requerimientos sobre una contestación por parte del Ayuntamiento, han sido denegadas por "no ajustarse a la normativa", según Bueno.

La denegación del permiso ha truncado la intervención prevista en el regato con el consiguiente malestar tanto de las autoridades locales como de los vecinos, que estudian la posibilidad de recoger firmas para instar al órgano de cuenca a que permita llevar a cabo las mejoras. Además, el alcalde recordó que "si el regato es suyo, la CHD debería actuar" y, al menos, proceder a su limpieza, trabajos que tampoco se ejecutan.

De hecho, la última limpieza la llevó a cabo el Ayuntamiento, pero como reiteró Bueno, "es preciso acometer otras mejoras para evitar riesgos por inundaciones". En este sentido, instó a la Junta de Castilla y León a que "se posicione" al ser la titular de la carretera que, en época de lluvias, se anega por la situación actual del regato.

Por último, el alcalde recalcó que un pueblo como Manganeses de la Lampreana "no puede permitirse el lujo" de perder una subvención de 48.000 euros de la Diputación por la negativa de la CHD de acometer unas obras que "son necesarias" para evitar problemas que se derivan de la falta de limpieza y de un mantenimiento adecuado del regato.