Un municipio de Aliste favorece la igualdad con la ampliación de las ayudas escolares para este curso

El Ayuntamiento de Ferreruela (Escober y Sesnández), cuya Corporación Municipal preside el alcalde Ángel Román Rodríguez, ha ampliado la concesión de ayudas para material escolar durante el presente curso a todos los estudiantes de infantil y primaria a los que cursan la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los progenitores, adoptantes o tutores legales, titulares del libro de familia, de todos aquellos alumnos matriculados en infantil, primaria, secundaria y bachillerato que estén empadronados en alguno de los tres pueblos del municipio, siempre con anterioridad al inicio del presente curso escolar el día 5 de septiembre de 2025.

La prestación consistirá en una ayuda económica de pago único que ascenderá a 50 euros para los niños que cursen primaria en el primer tramo y 180 para los que lo hacen en el segundo tramo. Los escolares que cursen educación primaria percibirán 200 euros.

La cuantía se incrementa para los adolescentes que estén en Enseñanza Secundaria Obligatoria con 225 euros y los que cursen el primer ciclo de formación profesional percibirán 250 euros, la misma cantidad asignada para los estudiantes de Bachillerato

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de presentación de las solicitudes durante quince días, las cuales deberán ir acompañadas de un certificado del centro educativo que acredite que el alumno está matriculado en este curso 2025-2026 en infantil, primaria, secundaria FP o bachillerato, copias del DNI del padre, madre o tutor, Libro de Familia y certificado histórico de empadronamiento.

El municipio tiene 419 vecinos (234 varones y 185 mujeres). La población infantil y adolescente hasta 15 años es de 7 niños y 12 niñas (6 tienen menos de cinco años y 5 se sitúan entre los seis y los diez años). Los escolares de Sesnández y Escober van a Tábara. Los de Ferreruela a Alcañices.

La balanza demográfica está claramente descompensada en la actualidad, pues en el último tramo de 85 a 100 años hay 55 vecinos. Perdidos en el tiempo y la memoria quedan aquellos momentos de mayor esplendor, cuando en 1950 el municipio contaba con 1.616 habitantes y con sus escuelas a rebosar de rapaces.

Fonfría

El Ayuntamiento de Fonfría (Ceadea, Arcillera, Brandilanes, Fornillos, Castro, Moveros y Bermillo de Alba), presidido por el alcalde Sergio López Vaquero, las familias tienen asegurada, si así lo solicitan, una ayuda directa de 300 euros anuales desde el nacimiento hasta los diez años de edad. La población empadronada menor de quince años se sitúa 29 infantes y de ellos 18 menores de diez se benefician ya de la ayuda.

Visitantes admiran los fondos de la Casa Museo de Antonio Álvarez en Ceadea. | CH. S.

Maestros y escolares de toda la provincia de Zamora tienen a su disposición el "Casa del Maestro & Museo de Antonio Álvarez" de Ceadea para acercarse a la escuela rural del siglo XX donde fue protagonista la "Enciclopedia Álvarez" del insigne maestro alistano.

La gestión del centro la lleva la asociación cultural "La Magarza" de Fonfría cuya presidenta Amparo Leopoldo Aparicio está dispuesta a abrirlo y actuar como guía en cualquier horario y día de la semana, previa cita, salvo que causa justificada le impida poder estar presente.

Almaraz de Duero

El Ayuntamiento de Almaraz de Duero, presidido por José Martín Pérez, concede las ayudas y becas al estudio para garantizar la igualdad en el derecho a la educación de sus estudiantes, destinándose una partida presupuestaria a colaborar con las familias de dicha localidad en el esfuerzo económico que les ocasiona el comienzo del nuevo curso.

Las ayudas en régimen de concurrencia competitiva tienen carácter de subvención regidas por las bases de ejecución del presupuesto municipal y el plazo para pedirlas está abierto hasta noviembre. Los padres o tutores deberán estar empadronados en Almaraz en la fecha de presentación de la solicitud y durante el curso escolar. En los casos de separación y divorcio deberá estar empadronado en el municipio al menos uno de los progenitores que ostente la custodia del menor.

Los alumnos matriculados en Educación Infantil (de cero a seis años) y Primaria (de seis a doce) que cursen sus estudios en el colegio sito en Almaraz percibirán 300 euros. Los alumnos de Infantil y Primaria que estén empadronados con anterioridad al inicio del presente curso escolar y durante él percibirán 100 euros y los que reúnan este mismo requisito en la ESO percibirán 200 euros. Estas cuantías son acumulables. De los 397 empadronados en Almaraz (208 hombres y 189 mujeres) hay 28 menores de quince años y en el polo opuesto, quinquenios de 85 a100 años, 67 personas.

Muelas del Pan

El Ayuntamiento de Muelas del Pan (Ricobayo, Cerezal y Villaflor) fue el primero de la comarca en fomentar las ayudas a la natalidad, en un principio con 450 euros repartidos en tres anualidades de 150 euros.

En el año 2020 la Corporación Municipal, presidida por el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, incrementaba la ayuda a un total de 1.050 euros que se otorgan a cada familia durante los tres primeros años de vida del niño a razón de 350 euros por año.

Alcañices concede una ayuda de 200 euros por niño desde la llegada a la Alcaldía de David Carrión Gallardo el 17 de junio de 2023.