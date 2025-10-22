La Junta declara oficialmente extinguido el incendio de Porto de Sanabria: 12.617 hectáreas quemadas

Más de dos meses después de su inicio -el 14 de agosto-, la Junta de Castilla y León ha declarado oficialmente extinguido el incendio de Porto, originado por un rayo. El fuego ha afectado a una superficie de 12.617 hectáreas, de las cuales 527 son forestales y el resto es matorral, como ha confirmado el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

"Ahora comienza una nueva etapa. Toca aprender, seguir adelante, hacer la prevención que corresponde de aquí al año que viene, seguir avanzando en la protección del medio ambiente y luchar contra los incendios" ha expresado Prado, no sin precisar que pese al alcance del fuego la comarca de Sanabria y muy en concreto el Parque Natural y el Lago de Sanabria "siguen muy vivos". Animo a todo el mundo a que siga visitando la zona y apostando por un lugar emblemático".

En la misma línea se ha mostrado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien ha invitado a "hacer un poco de pedagogía para que la gente entienda que la comarca no está tan destrozada como inicialmente se ha podido pensar. La Junta de Castilla y León está poniendo encima de la mesa de forma muy rápida, muy operativa, una serie de ayudas para cubrir todos los sectores". Y ha destacado la tarea de la Diputación, en colaboración con la Junta, en los abastecimientos de agua. "Se está trabajando y hay muchas obras cerradas de recuperación y protección de manantiales".

Javier Faúndez ha destacado además, en contra de la imagen tan perjudicial que las redes sociales y otros canales han trasmitido sobre una comarca supuestamente devastada por los incendios, tanto en Sanabria como Aliste o los Valles de Benavente, "tuvimos que hacer un vídeo a la carrera, que además ha sido un éxito, y fue un éxito en la Feria Naturcyl en Segovia".

El presidente de la Diputación ha apelado a que "trabajemos en positivo para incentivar a que la gente venga a Sanabria en estas épocas de turismo bajo, como puede ser el otoño o el invierno, y disfruten de esos magníficos paisajes, de la temporada de setas, las magníficas casas de turismo rural y de la magnífica hostelería que hay no solo en Sanabria, sino en toda la provincia. Yo pienso que ese es el mensaje que entre todos tenemos que dar. Pasar página del tema de los incendios porque la naturaleza al final se va a recuperar y las administraciones debemos estar ahí, todas juntas y con altura de miras".

Ha precisado además que en el presupuesto del año que viene, la Diputación establece en el área de Agricultura una cuantía complementaria para las ayudas que ya ha fijado la Junta de Castilla y León para la indemnización de los animales que se han quemado. Tenemos que estar con los colectivos y donde no llega una institución, automáticamente sumarse la otra".