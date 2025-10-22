Faúndez pide "sensibilidad" a la CHD para la limpieza de tramos urbanos de pueblos de Zamora

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha apelado a que la Confederación Hidrográfica del Duero "tenga mano izquierda y sensibilidad" a la hora de otorgar autorizaciones para acometer mejoras en los tramos urbanos. Y todo al hilo de la queja del alcalde de Manganeses de la Lampreana que ayer en este diario denunciaba la decisión del órgano de cuenca de denegar el permiso solicitado para acometer una intervención en un regato que discurre por el casco urbano del municipio, con el objetivo de minimizar posibles riesgos en época de lluvias.

"El día que tengamos una inundación en un pueblo con desgracias, espero que no pase, lógicamente el responsable va a ser ese organismo de cuenca. Nosotros hemos puesto los medios para limpieza en tramos urbanos, queremos ayudar a los ayuntamientos. Ahora mismo, a medida que nos entran autorizaciones, automáticamente, de una forma muy diligente, estamos mandando, o las máquinas de la Diputación, o otro tipo de maquinaria adecuada para una limpieza efectiva".

Recordó Faúndez que el año pasado la institución provincial habilitó una partida presupuestaria complementaria a las actuaciones del Parque de Maquinaria para limpieza de los tramos urbanos en poblaciones de la provincia. "Lógicamente, sin la autorización de la Confederación no podemos hacer absolutamente nada" precisó Faúndez. Abundando en que el caso de Manganeses de la Lampreana "no es el primer ayuntamiento ni el último que a día de hoy cuenta con la negativa de este organismo de cuenca". Apuntando que "sin una autorización no podemos tocar, porque lógicamente nos enfrentaríamos a unas sanciones importantes".