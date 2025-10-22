Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: "Había más de doscientos"

Los animales se encontraban apartados para seguir un tratamiento por indigestión: "Estaban enfermos pero ni mucho menos para morir"

"Estaba todo el ganado alborotado, se preparó una buena, corriendo las vacas de un lado para otro. Para que luego digan que los buitres no atacan en vivo"

Dos animales muertos en la finca de Faramontanos de Tábara. | CEDIDA

Dos animales muertos en la finca de Faramontanos de Tábara. | CEDIDA

Irene Gómez

Jesús Ángel Tomás había dejado las vacas por la mañana "en orden", reponiéndose de una indigestión por un exceso de bellota, con buena evolución del tratamiento prescrito por la veterinaria. Pero cuando volvió a eso de las siete de la tarde del lunes a la Dehesa del Majadal, finca en el término de Faramontanos de Tábara, una nube de buitres invitaba a pensar en lo peor. Las dos vacas y el toro que habían sido apartados en un corral con un segundo tratamiento perecieron atacadas por los buitres.

Decenas de buitres en la Dehesa del Majadal. | CEDIDA

Decenas de buitres en la Dehesa del Majadal. | CEDIDA

"Se había muerto una vaca el domingo y la dejé cerca. Un error porque ha sido un reclamo y al final los buitres no tuvieron bastante con devorar el cadáver que se han tirado también a por los animales vivos" explicaba ayer Jesús Ángel Tomás después de denunciar los hechos ante el Seprona y Medio Ambiente.

El ganadero no da crédito a lo ocurrido. "Aunque las vacas eran vulnerables es increíble que hayan podido con ellas. Y el toro estaba bastante bien, de hecho lo tuvimos que meter en la manga para ponerle la medicación porque no se dejaba. ¡Cómo puede ser que se hayan tirado de esa manera!" expresaba sobre el comportamiento de los buitres; "más de doscientos" a juzgar por lo que se encontró Jesús Á. Tomás.

Noticias relacionadas y más

"Estaba todo el ganado alborotado, se preparó una buena, corriendo las vacas de un lado para otro. Para que luego digan que los buitres no atacan en vivo. Ya me pasó con un ternero recién parido, pero esto si no lo veo no lo creo. Y no solo yo, también los agentes medioambientales que han visto cómo quedaron los animales. La vacas y el toro estaban malos, pero no para morirse" lamenta el ganadero tabarés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
  2. Fallece una mujer en el accidente en la N-122, en el término de Fonfría
  3. Zamoranos por el mundo: los hijos del 75 regresan al pueblo para celebrar su medio siglo
  4. Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
  5. Tributo a Manolo 'el cabrero', alma de los chiviteros de Torregamones
  6. Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora
  7. La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle
  8. Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD

Faúndez pide "sensibilidad" a la CHD para la limpieza de tramos urbanos de pueblos de Zamora

Faúndez pide "sensibilidad" a la CHD para la limpieza de tramos urbanos de pueblos de Zamora

Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: "Había más de doscientos"

Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: "Había más de doscientos"

La Junta declara oficialmente extinguido el incendio de Porto de Sanabria: 12.617 hectáreas quemadas

La Junta declara oficialmente extinguido el incendio de Porto de Sanabria: 12.617 hectáreas quemadas

La contundente amenaza de la acusada del crimen del Tera a sus dos cómplices: "Si yo caigo, vais todos detrás"

La contundente amenaza de la acusada del crimen del Tera a sus dos cómplices: "Si yo caigo, vais todos detrás"

Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices

Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices

Muertos que van y vienen

Muertos que van y vienen

Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: "Si pasa algo, que se haga responsable la CHD"

Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: "Si pasa algo, que se haga responsable la CHD"

Vecinos alertan del "estado de ruina" del cementerio en este pueblo de Zamora: "No nos atrevemos a entrar"

Vecinos alertan del "estado de ruina" del cementerio en este pueblo de Zamora: "No nos atrevemos a entrar"
Tracking Pixel Contents