Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: "Había más de doscientos"

Jesús Ángel Tomás había dejado las vacas por la mañana "en orden", reponiéndose de una indigestión por un exceso de bellota, con buena evolución del tratamiento prescrito por la veterinaria. Pero cuando volvió a eso de las siete de la tarde del lunes a la Dehesa del Majadal, finca en el término de Faramontanos de Tábara, una nube de buitres invitaba a pensar en lo peor. Las dos vacas y el toro que habían sido apartados en un corral con un segundo tratamiento perecieron atacadas por los buitres.

Decenas de buitres en la Dehesa del Majadal. | CEDIDA

"Se había muerto una vaca el domingo y la dejé cerca. Un error porque ha sido un reclamo y al final los buitres no tuvieron bastante con devorar el cadáver que se han tirado también a por los animales vivos" explicaba ayer Jesús Ángel Tomás después de denunciar los hechos ante el Seprona y Medio Ambiente.

El ganadero no da crédito a lo ocurrido. "Aunque las vacas eran vulnerables es increíble que hayan podido con ellas. Y el toro estaba bastante bien, de hecho lo tuvimos que meter en la manga para ponerle la medicación porque no se dejaba. ¡Cómo puede ser que se hayan tirado de esa manera!" expresaba sobre el comportamiento de los buitres; "más de doscientos" a juzgar por lo que se encontró Jesús Á. Tomás.

"Estaba todo el ganado alborotado, se preparó una buena, corriendo las vacas de un lado para otro. Para que luego digan que los buitres no atacan en vivo. Ya me pasó con un ternero recién parido, pero esto si no lo veo no lo creo. Y no solo yo, también los agentes medioambientales que han visto cómo quedaron los animales. La vacas y el toro estaban malos, pero no para morirse" lamenta el ganadero tabarés.