La petición de una residencia de ancianos en Puebla de Sanabria toma impulso: 1.200 firmas avalan el proyecto

El movimiento cívico para la residencia en Puebla de Sanabria reúne ya 1.200 firmas de apoyo para promover un centro en la villa. En el escrito presentado al Ayuntamiento propone que el Ayuntamiento se implique, sin color político, y capitanee el proyecto.

Las tres opciones que ha presentado el movimiento cívico son una fundación sin ánimo de lucro, una sociedad generada por el Ayuntamiento y, por último, la fórmula de consorcio con otras administraciones locales.

Para el colectivo vecinal, la mejor opción es la fórmula de una fundación por las ventajas fiscales en la explotación de negocio y por los beneficios de IRPF de posibles aportaciones de terceros. En el caso de la sociedad municipal con participación de terceros e incluso con el ánimo de explotación del complejo residencial y geriátrico.

En la fórmula de consorcio, aunque las entidades fueran locales, preferentemente serían las administraciones provincial, autonómica y nacional. Proponen la implicación de todos políticos que representan a la ciudadanía en la Diputación, las Cortes regionales y el Parlamento "sin protagonismo personal ni de partido".

Miembros del movimiento cívico, en el último pleno del Ayuntamiento. | A. SAAVEDRA

El movimiento cívico propone elevar al Pleno una moción para tratar la propuesta y establecer un calendario de trabajo y un cronograma de actuación para avanzar. Los promotores de la residencia proponen crear una Comisión para trabajar en este proyecto con representación del Ayuntamiento y de aquellas instituciones públicas y del movimiento cívico según la opción que se elija.

Por último, los promotores del movimiento cívico piden auditar toda la gestión para verificar la trasparencia y el rendimiento de cuentas a lo largo de todo el proceso de implantación del proyecto.

Entre los escollos que pueden retrasar el proyecto y retrasar las opciones de futuro, señalan "no haber un acuerdo económico entre el Ayuntamiento y la empresa RUA NOVA, terminar en un juicio y los posibles recursos".

El movimiento ciudadano señala como segundo obstáculo que exista un acuerdo extrajudicial y pactar una cantidad que habría que saber si el Ayuntamiento "puede hacer frente". En el caso de una sentencia firme con RUA NOVA "se le podría comprar la deuda a través de un fondo de inversión" admitiendo la oferta y sus cláusulas. De forma paralela, el Ayuntamiento negociaría un plan de pagos, afecto a impuestos especiales.

Para el plan de negocios y la incorporación de socios, hay que partir del tipo de clientes y usuarios de residencia hay en Puebla y el entorno, y cuáles son sus pensiones.