La generosidad de los turistas permitirá restaurar el "patrimonio interior" de una iglesia en Sayago

"¡Hombre, está la iglesia del pueblo abierta!". Esta ha sido la expresión más repetida entre los cerca de mil visitantes que durante el pasado verano aprovecharon la oportunidad de adentrarse en la historia o descubrir los tesoros que custodia en su interior la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bermillo de Sayago que, por primera vez, abrió sus puertas al turismo con un balance más que positivo.

El párroco de Bermillo de Sayago, Juan José Carbajo, resaltó la extraordinaria acogida de la iniciativa, que pudo materializarse gracias a una aportación económica de la Junta canalizada a través de la Diócesis de Zamora y, sobre todo, a la generosidad de los voluntarios que se han encargado de la apertura del templo.

Códigos QR

No obstante, como recordó el párroco, para "dar un poco más de relieve" a la visita a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se crearon unos códigos QR que, a modo de audioguías, permitieron a los visitantes acceder a información sobre la iglesia y, en parte, a la historia de Bermillo de Sayago.

Por otra parte, Carbajo resaltó que, al margen de la elevada cantidad de visitantes, la apertura al turismo de Nuestra Señora de la Asunción también permitirá restaurar parte de su patrimonio interior, gracias a los donativos que libremente han aportado los turistas y al dinero recaudado con la venta de "recuerdos".

Por el momento no se ha concretado qué piezas serán restauradas con el dinero obtenido durante la apertura al turismo de la iglesia, pero sí se ha decidido que será empleado en la rehabilitación del patrimonio interior.

Implicación

Ante el balance positivo de la primera campaña, Carbajo agradeció públicamente la colaboración de la Junta y la Diócesis de Zamora, así como la implicación de aquellos vecinos que, de forma voluntaria, abrieron el templo porque "quieren a su parroquia".

Por los motivos expuestos, el sacerdote reconoce que "ya tenemos ganas de abrir la iglesia de nuevo al año que viene", iniciativa que también ha demostrado que el patrimonio puede contribuir a dinamizar el medio rural.

En el caso de Bermillo de Sayago, por su situación estratégica y por ser un "cruce de caminos" muchos turistas visitan la localidad, en la que también recalan vecinos de pueblos de la zona para realizar compras o para acceder a otros servicios.

La apertura de la iglesia ha permitido a Bermillo de Sayago mostrar un valioso patrimonio que, para sus vecinos, es un emblema y que para los turistas es un "tesoro" que merece la pena descubrir y admirar.