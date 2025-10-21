Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fermoselle renueva la red de alumbrado público con la sustitución de 1.300 farolas

El proyecto de mejora del sistema de iluminación se enmarca en el programa DUS-5000 y la inversión asciende a 730.385 euros

Un operario trabaja en la sustitución de una de las farolas del municipio.

Un operario trabaja en la sustitución de una de las farolas del municipio. / Cedida

M. J. Cachazo

Fermoselle

Con una inversión de 730.385 euros, el Ayuntamiento de Fermoselle ha iniciado la ejecución de los trabajos de renovación de la red de alumbrado público, en los que aplicará un riguroso plan de eficiencia energética y de lucha contra la contaminación lumínica, con modernas instalaciones y avanzados sistemas tecnológicos.

La renovación integral de la red de alumbrado público que ha sido impulsada y gestionada por la Diputación de Zamora, a instancia del Ayuntamiento de Fermoselle, se enmarca dentro del Programa DUS-5000, financiado con fondos europeos Next Generation, en línea con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La renovación del alumbrado público reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Fermoselle con la modernización de las infraestructuras municipales e incluye la sustitución de más de 1.300 farolas y la renovación de cuadros eléctricos de mando para incorporar nuevos sistemas de regulación y telegestión.

Las mejoras incorporadas permitirán obtener y tratar información detallada sobre consumos, mantenimiento y flujos luminosos, para adaptar la intensidad de la iluminación en función de los espacios viales y de tramos horarios.

Noticias relacionadas y más

La inversión, que asciende a 730.385 euros, será cofinanciada con fondos europeos por importe de 603.624 euros, mientras que el Ayuntamiento fermosellano aportará 126.761 euros para sufragar los gastos derivados de la renovación integral del alumbrado público del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
  2. Fallece una mujer en el accidente en la N-122, en el término de Fonfría
  3. Zamoranos por el mundo: los hijos del 75 regresan al pueblo para celebrar su medio siglo
  4. Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
  5. Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
  6. Tributo a Manolo 'el cabrero', alma de los chiviteros de Torregamones
  7. Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora
  8. La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle

Fermoselle renueva la red de alumbrado público con la sustitución de 1.300 farolas

Fermoselle renueva la red de alumbrado público con la sustitución de 1.300 farolas

Aprobadas las ayudas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios: 23 municipios zamoranos se beneficiarán

Aprobadas las ayudas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios: 23 municipios zamoranos se beneficiarán

Lonja de Zamora (21 de octubre de 2025): Sin cambios en los lechones y precios a la baja en la mesa de porcino

Lonja de Zamora (21 de octubre de 2025): Sin cambios en los lechones y precios a la baja en la mesa de porcino

Nuevas ayudas para los apicultores de Zamora: 2,7 millones para el despegue del sector

Nuevas ayudas para los apicultores de Zamora: 2,7 millones para el despegue del sector

Arranca el nuevo curso de la Escuela de Folclore de Sanabria con más de 40 alumnos

Arranca el nuevo curso de la Escuela de Folclore de Sanabria con más de 40 alumnos

El PSOE de Zamora tacha de estafa las cuentas autonómicas: argumentos y postura sobre el AVE

El PSOE de Zamora tacha de estafa las cuentas autonómicas: argumentos y postura sobre el AVE

La escalofriante cifra de fallecidos en la "carretera de la muerte" de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas

La escalofriante cifra de fallecidos en la "carretera de la muerte" de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas

La generosidad de los turistas permitirá restaurar el "patrimonio interior" de una iglesia en Sayago

La generosidad de los turistas permitirá restaurar el "patrimonio interior" de una iglesia en Sayago
Tracking Pixel Contents