Fermoselle renueva la red de alumbrado público con la sustitución de 1.300 farolas

Con una inversión de 730.385 euros, el Ayuntamiento de Fermoselle ha iniciado la ejecución de los trabajos de renovación de la red de alumbrado público, en los que aplicará un riguroso plan de eficiencia energética y de lucha contra la contaminación lumínica, con modernas instalaciones y avanzados sistemas tecnológicos.

La renovación integral de la red de alumbrado público que ha sido impulsada y gestionada por la Diputación de Zamora, a instancia del Ayuntamiento de Fermoselle, se enmarca dentro del Programa DUS-5000, financiado con fondos europeos Next Generation, en línea con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La renovación del alumbrado público reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Fermoselle con la modernización de las infraestructuras municipales e incluye la sustitución de más de 1.300 farolas y la renovación de cuadros eléctricos de mando para incorporar nuevos sistemas de regulación y telegestión.

Las mejoras incorporadas permitirán obtener y tratar información detallada sobre consumos, mantenimiento y flujos luminosos, para adaptar la intensidad de la iluminación en función de los espacios viales y de tramos horarios.

La inversión, que asciende a 730.385 euros, será cofinanciada con fondos europeos por importe de 603.624 euros, mientras que el Ayuntamiento fermosellano aportará 126.761 euros para sufragar los gastos derivados de la renovación integral del alumbrado público del municipio.