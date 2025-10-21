La escalofriante cifra de fallecidos en la "carretera de la muerte" de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas

La carretera Nacional-122 (Itinerario Europeo 82 de Helsinki a Oporto de la antiguamente conocida como "Red Esmeralda"), principal arteria viaria que vertebra las comunicaciones en "La Raya" de España y Portugal, se ha convertido en la principal causa de fallecimientos por causas no naturales entre los habitantes y transeúntes de la comarca de Aliste y la región de Tras os Montes.

Lo que debería ser una senda hacia la esperanza y el progreso se ha convertido para los alistanos y trasmontanos en el camino más corto hacia el cementerio, una "Carretera de la Muerte", que lidera ya los fallecimientos por causas no naturales en Aliste y Tras os Montes.

La paciencia tiene un límite y a los rayanos se les está agotando: "No vale culpar al destino, no es mala suerte, es abandono, desinterés y olvido. La gente está cansada y con razón, porque mientras los políticos discuten, los alistanos y trasmontanos entierran a sus hijos, padres, amigos y allegados.

Cuando la vida se convierte en un asunto pendiente es porque algo está fallando", sentencia Daniel Ferreira Fernández, vecino de Alcañices que todos los días transita por la N-122 mientras en el aire siguen sin respuesta las eternas preguntas: "¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que alguien reaccione?, ¿en qué momento dejamos de ser una prioridad?".

Camión volcado en el término de Fonfría, tras sufrir un accidente cuando se dirigía a Portugal. | CH. S.

El siniestro mortal producido en la mañana del pasado viernes en el conocido como "Cruce de Moveros", dentro del término de Ceadea, ha terminado por agotar la paciencia de los alistanos y trasmontanos, principales usuarios de la vía, que cada día son conscientes de que se juegan la vida a cara o cruz al coger la Nacional 122 entre San Martín del Pedroso y Zamora: "Ya cuando vamos a Zamora por la Nacional 122, al salir de casa casi hay que despedirse de la familia por si acaso no vuelves".

Una joven mirandesa de solo 19 años de edad ha sido la última víctima en pagar su tributo a una N-122 que ya todos conocen como la "Carretera de la Muerte". Consternación en el concelho de Miranda do Douro, pues la fallecida era natural de la población de Fonte de Aldeia. Además, era muy conocida en la ciudad fronteriza con España porque trabajaba en el "Bar Bombeiros", situado junto al Parque de Bomberos Voluntarios de Miranda do Douro.

Un ramo de flores recuerda a la última joven fallecida en la carretera. / Ch. S.

Son muchos los mirandeses que salen por Moveros a la Nacional 122 para seguir por la carretera y la Autovía Trasmontana hasta Braganza, principalmente los jóvenes estudiantes y pacientes que acuden al Hospital. Itinerario que también utilizan las ambulancias sanitarias.

Tras el siniestro mortal del pasado viernes, en la madrugada del sábado al domingo un gran tráiler de transporte internacional procedente de la región Norte de Portugal se salía de la vía y volcaba dentro de la travesía que discurre por el casco urbano de Fonfría.

Es tal la macabra realidad que, de todos los pueblos por donde cruza la Nacional 122 desde Zamora al "Puente Internacional" sobre el río Manzanas (Quintanilha), alrededor de 72 kilómetros, solo hay tres localidades en las que no se ha registrado ningún fallecido: Alcorcillo, Vivinera y San Martín del Pedroso.

"Declaración fallida"

En 1993 la reconversión de la Nacional 122 en Autovía del Duero fue declarada oficialmente de "Interés Estratégico", una declaración fallida que nacía como un sueño. 32 años después lo único que ha logrado es convertirse en una auténtica pesadilla que se acerca ya a los 200 muertos.

Alrededor de 45 núcleos de población de Aliste y Tras os Montes han perdido algunos de sus vecinos en la Nacional 122. Estos son los 26 pueblos zamoranos entre Zamora y Portugal del entorno de la carretera N-122 al que alguno de sus hijos o allegados la carretera les ha arrebatado la vida: Muelas del Pan (5), Poblado de Esla, Alcañices (3), Bermillo de Alba, Cerezal, Fonfría, Fornillos, Samir de los Caños, Moveros, Ceadea, Arcillera, Trabazos, Latedo, Sejas, Ricobayo, Nuez, Mellanes, Rabanales, Fradellos, Bercianos, Sarracín, La Torre y Gallegos del Río, a los que hay que sumar los fenecidos de los tres pueblos del primer tramo en Tierra del Pan, Valdeperdices, Almaraz de Duero y Villaseco.

El tramo que cruza por el termino de Fonfría es el más peligroso y el que más fallecidos ha registrado, siendo auténticos puntos negros los cruces (enlaces) de Castro, Fornillos, Moveros, Ceadea y Arcillera, la mayoría de ellos cercanos a cambios de rasante y curvas.

Uno de los peligrosos cruces de la carretera desde el que se accede a Vivinera. / Ch. S.

"La única manera de terminar con esta macabra pesadilla es la reconversión de la Nacional 122 en Autovía con carácter de máxima urgencia. No es ya solo cuestión de progreso y desarrollo social y económico, que también, es una cuestión de vida y muerte donde quienes pagan con sus vidas la incongruencia de una vía de comunicación obsoleta que no es acorde con los tiempos y necesidades son los alistanos y trasmontanos", asevera el alcalde de Fonfría, Sergio López Vaquero.

Daniel Ferreira Fernández, vecino de Alcañices y uno de los principales usuarios de la carretera Nacional 122, hizo una reflexión el fin de semana en su blog "Comarca de Aliste" sobre el siniestro del viernes: "¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que alguien reaccione? Porque detrás de cada cifra hay nombres, hay sonrisas y proyectos rotos. Cada vez que un coche no llega a su destino, a su pueblo, la comunidad alistana y trasmontana siente que algo se rompe en ella. No vale culpar al destino. Es abandono, desinterés y olvido".

Las redes dictan sentencia

Mas de 70.000 personas leyeron la reflexión de Daniel Ferreira y las redes dictaron sentencia, exigiendo por unanimidad la reconversión de la Nacional 122 en Autovía del Duero y reclaman "iniciar con urgencia las obras de desdoblamiento; la eliminación del riesgo de colisiones frontales mediante calzadas separadas; la mejora de cruces y trazados en las zonas más peligrosas; la protección del tráfico local y del tránsito pesado internacional desviando el tráfico pesado que actualmente para por el interior de Alcañices y Fonfría", al margen de un "compromiso político y movilización ciudadana".

Vecinos y usuarios coinciden al señalar una combinación de factores que convierten a la Nacional 122 entre Zamora y Quintanilha en una de las carreteras más siniestras de la Península Ibérica y, entre otros, citan el elevado tránsito de transporte pesado internacional con modernos y grandes tráilers, la ausencia del desdoblamiento de dos a cuatro carriles, trazado de curvas muy cerradas, cruces y enlace de los pueblos próximos a cambios de rasante y la conducción temeraria de algunos conductores.