Arranca el nuevo curso de la Escuela de Folclore de Sanabria con más de 40 alumnos

La Escuela de Folclore de Sanabria ha inaugurado el nuevo curso en las instalaciones del Ayuntamiento de Puebla, con el objetivo de preservar y divulgar las tradiciones de la comarca.

Como en cursos anteriores, alumnos y alumnas procedentes de distintos pueblos de Sanabria y de la vecina Carballeda, han formalizado la matrícula en distintas especialidades de baile, pandereta, pandero, tambor y gaita.

En el nuevo curso se han matriculado personas con gran experiencia en folclore tradicional y otras que están comenzando su aprendizaje. En total, 43 alumnos recibirán formación en la Escuela de Folclore de Sanabria y asistirán los sábados, en horario de tarde, a las lecciones que impartirán especialistas como Carolina Matilla, Mario Roncero y Vanesa Conde, docentes que repiten experiencia y que compartirán sus conocimientos con los estudiantes.

El objetivo de la iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y el Consorcio de Fomento Musical dependiente de la Diputación, se basa en promover actividades que contribuyan a crear espacios de conocimiento y socialización, al margen de preservar y conservar el patrimonio musical, cultural y etnográfico.

Las clases favorecerán la interacción y la participación de los alumnos en actividades culturales promovidas por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria en las que se requiera la colaboración de la Escuela de Folclore.

Durante el pasado curso, las actuaciones ofrecidas por los alumnos enriquecieron con su música el encuentro de Gigantes y Cabezudos Ciudad de Zamora, el acto del encendido de las luces de Navidad, las Águedas, la feria del chorizo o diversas fiestas patronales de los pueblos de la comarca a los que fueron invitados.