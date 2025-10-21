Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el nuevo curso de la Escuela de Folclore de Sanabria con más de 40 alumnos

Expertos docentes impartirán las clases de diferentes especialidades, con el objetivo de divulgar y preservar el patrimonio musical, cultural y etnográfico de la comarca

Alumnas asisten a la primera clase del nuevo curso en la Escuela de Folclore

Alumnas asisten a la primera clase del nuevo curso en la Escuela de Folclore / Cedida

M. J. Cachazo

La Escuela de Folclore de Sanabria ha inaugurado el nuevo curso en las instalaciones del Ayuntamiento de Puebla, con el objetivo de preservar y divulgar las tradiciones de la comarca.

Como en cursos anteriores, alumnos y alumnas procedentes de distintos pueblos de Sanabria y de la vecina Carballeda, han formalizado la matrícula en distintas especialidades de baile, pandereta, pandero, tambor y gaita.

En el nuevo curso se han matriculado personas con gran experiencia en folclore tradicional y otras que están comenzando su aprendizaje. En total, 43 alumnos recibirán formación en la Escuela de Folclore de Sanabria y asistirán los sábados, en horario de tarde, a las lecciones que impartirán especialistas como Carolina Matilla, Mario Roncero y Vanesa Conde, docentes que repiten experiencia y que compartirán sus conocimientos con los estudiantes.

El objetivo de la iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y el Consorcio de Fomento Musical dependiente de la Diputación, se basa en promover actividades que contribuyan a crear espacios de conocimiento y socialización, al margen de preservar y conservar el patrimonio musical, cultural y etnográfico.

Las clases favorecerán la interacción y la participación de los alumnos en actividades culturales promovidas por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria en las que se requiera la colaboración de la Escuela de Folclore.

Noticias relacionadas y más

Durante el pasado curso, las actuaciones ofrecidas por los alumnos enriquecieron con su música el encuentro de Gigantes y Cabezudos Ciudad de Zamora, el acto del encendido de las luces de Navidad, las Águedas, la feria del chorizo o diversas fiestas patronales de los pueblos de la comarca a los que fueron invitados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
  2. Fallece una mujer en el accidente en la N-122, en el término de Fonfría
  3. Zamoranos por el mundo: los hijos del 75 regresan al pueblo para celebrar su medio siglo
  4. Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
  5. Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
  6. Tributo a Manolo 'el cabrero', alma de los chiviteros de Torregamones
  7. Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora
  8. La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle

Arranca el nuevo curso de la Escuela de Folclore de Sanabria con más de 40 alumnos

Arranca el nuevo curso de la Escuela de Folclore de Sanabria con más de 40 alumnos

El PSOE de Zamora tacha de estafa las cuentas autonómicas: argumentos y postura sobre el AVE

El PSOE de Zamora tacha de estafa las cuentas autonómicas: argumentos y postura sobre el AVE

La escalofriante cifra de fallecidos en la "carretera de la muerte" de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas

La escalofriante cifra de fallecidos en la "carretera de la muerte" de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas

La generosidad de los turistas permitirá restaurar el "patrimonio interior" de una iglesia en Sayago

La generosidad de los turistas permitirá restaurar el "patrimonio interior" de una iglesia en Sayago

La petición de una residencia de ancianos en Puebla de Sanabria toma impulso: 1.200 firmas avalan el proyecto

La petición de una residencia de ancianos en Puebla de Sanabria toma impulso: 1.200 firmas avalan el proyecto

Un pueblo de Aliste se suma a la lucha contra las enfermedades raras con una marcha solidaria

Un pueblo de Aliste se suma a la lucha contra las enfermedades raras con una marcha solidaria

Somníferos en la bebida, contradicciones, celos y agresividad: declaran los testigos del asesinato del Tera en Zamora

Somníferos en la bebida, contradicciones, celos y agresividad: declaran los testigos del asesinato del Tera en Zamora

La micología, una alternativa para reactivar el turismo en Sanabria tras los incendios del verano

La micología, una alternativa para reactivar el turismo en Sanabria tras los incendios del verano
Tracking Pixel Contents