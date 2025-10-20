Tributo a Manolo "el cabrero", alma de los chiviteros de Torregamones

Se puede decir, sin temor a exagerar, que Manolo "el cabrero" y su mujer Rosalía situaron a Torregamones en el mapa. "Nos han dejado una joya; ahora todo el mundo pregunta por los chiviteros" reconoció el propio alcalde del municipio sayagués, Antonio Luengo, durante el aplaudido homenaje a Manuel Ángel de San Antonio Mateos, alma de las irónicas construcciones pastoriles que han pasado a ser la seña de identidad de Torregamones.

Las fiestas de la Virgen del Templo han sido el escenario de un reconocimiento que ha unido a las instituciones -Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Torregamones junto a alcaides del entorno- y a todo un pueblo valorando el trabajo de sus agricultores y ganaderos, y especialmente de quien ha dejado el legado de los chiviteros, "hoy parte de nuestro patrimonio cultural y símbolo del pueblo" como reza la inscripción en la cerámica realizada por Numa, de Gamones.

A sus 92 años Manuel de San Antonio, junto a su mujer Rosalía Ferrero y su familia, recibieron el merecido tributo, inmortalizado en una peana frente al chivitero de la Bomba. Con sus manos y su esfuerzo –cuenta el protagonista que iba con el caballo arrastrando las piedras para construir el refugio–, Manolo levantó unas construcciones hoy admiradas y reconocidas con una ruta específica para turistas y senderistas a "los chiviteros de Torregamones". Tales refugios protegían a al ganado del frío y los depredadores, y fueron utilizó por el cabrero hasta los años 90. Manolo y Rosalía acarrearon piedras, una titánica tarea para levantar las singulares construcciones que hoy forma parte del patrimonio etnográfico de Sayago.

Chiviteros de Torregamones / LOZ

Un trabajo reconocido por el delegado de la Junta, Fernando Prada, presente en el homenaje, quien destacó la contribución del ganadero de Torregamones "por la conservación del patrimonio", sin olvidar el papel de su mujer, Rosalía, "cuidando de la casa y trabajando en el campo".

Un reconocimiento llevado a cabo en el marco de las fiestas de Torregamones, que se han prolongado a lo largo del fin de semana, y donde ayer los actos centrales estuvieron marcados por misa, en la mañana, y el ofertorio y el baile del ramo por la tarde con la actuación del grupo de bailes y danzas del pueblo.

El programa festivo culminó con otro homenaje. Esta vez a los pelotaris locales, entre los que estaba Ricardo Ferrero, hijo de Torregamones y gran impulsor de popular deporte, muy en especial con la construcción de frontones por muchos pueblos de la provincia cuando era diputado provincial. José Manuel Marino, Manuel Simón, Amador Domingo y Atilano Gómez, contribuyeron también a situar a Torregamones entre los pueblos que dieron notables jugadores de pelota.

El homenaje – precedido de un partido entre los vascos Unatx. Riol-Lanzagortxa y Etxeguibel-Barturen– contó de nuevo con la presencia del delegado territorial de la Junta, Ángel Prada, y los diputados Juan del Canto y José Ignacio Isidro en una tarde donde el frontón recuperó la vitalidad de las legendarias tardes de pelota.