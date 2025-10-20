Un pueblo de Aliste se suma a la lucha contra las enfermedades raras con una marcha solidaria

Grisuela ha vuelto a demostrar que es una localidad solidaria en la segunda edición de la marcha organizada por la asociación "Fuentelamoza" y que, este año, ha recaudado fondos para apoyar la labor que realiza "Corriendo con el corazón por Hugo" con personas que padecen enfermedades raras.

Más de 120 personas se calzaron las zapatillas para recorrer los 9,5 kilómetros de la ruta, que combinó solidaridad, naturaleza y buen ambiente.

La jornada solidaria arrancó, como explicaron responsables de la asociación "Fuentelamoza", con un desayuno a base de tartas caseras y dulces, que permitió a los participantes emprender el camino con energía.

A lo largo del recorrido, los caminantes pudieron disfrutar de algunos de los paisajes más emblemáticos de Grisuela y realizaron paradas en los molinos de Fagúndez y Los Martines, en los que fueron agasajados con el típico pan mojado en vino y azúcar, en un claro guiño a las costumbres de la zona.

Tras completar la ruta de 9,5 kilómetros y cruzar la meta, todos los participantes fueron recompensados por su esfuerzo con un sabroso aperitivo a base de empanadas y hornazo, degustación que puso el broche final a una jornada en la que la solidaridad fue la gran protagonista.

En la primera edición de la marcha celebrada el pasado año más de 200 personas colaboraron en el objetivo de recaudar fondos para la pequeña Mara a través de la Asociación MPS Lisosomales, que trata de impulsar la investigación de la enfermedad de Batten.