La micología, una alternativa para reactivar el turismo en Sanabria tras los incendios del verano
El Ayuntamiento de Puebla impulsa unas jornadas, con las que durante el otoño pretende atraer visitantes aficionados a la recogida de setas
El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, a través de su Escuela Micológica de Ungilde, ha celebrado la primera de las jornadas micológicas programadas para el otoño, con las que pretende reactivar el turismo en la zona tras los devastadores incendios registrados el pasado verano.
En colaboración con el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, el consistorio ha programado diversas actividades dirigidas a todos los públicos. El alcalde, José Fernández, inauguró las jornadas micológicas, acto en el que destacó que el objetivo de la iniciativa es reactivar el turismo "después de los desastrosos incendios del verano".
En las jornadas micológicas participarán profesionales del sector como Judith Furquet González, Aurelio García Blanco y Juan Antonio Sánchez Rodríguez, y consistirán en una salida de campo matutina por los montes de Robledo y, por la tarde, se impartirá un taller de clasificación de las especies encontradas con microscopía incluida y una conferencia.
El ciclo será clausurado el 24 de noviembre con una jornada de micogastronomía en la que participarán los restaurantes "El Empalme" de Rionegro del Puente y "Las Misas" de Puebla de Sanabria, dirigida especialmente a los hosteleros de la zona.
Las personas interesadas en participar en las jornadas micológicas pueden recabar más información e inscribirse en la Oficina Municipal de Turismo de Puebla de Sanabria, a través del teléfono 980 62 07 34 o en el correo ofturismo@pueblasanabria.com.
