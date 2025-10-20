Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se buscan ciclistas para convertirse en embajadores de la ruta transfronteriza IberLobo On Bike que pasa por Zamora

El proyecto necesita un deportista de habla española y otro de habla portuguesa para promocionar trayectos cicloturistas entre España y Portugal

Abril Oliva

¿Quieres convertirte en embajador de la ruta transfronteriza IberLobo On Bike? Se trata de un proyecto aprobado en el marco del Programa Interreg POCTEP 2021-2027 que tiene como finalidad la creación de un ciclodestino transfronterizo sostenible y único. La ruta cicloturista está formada por más de 500 kilómetros comprendidos entre España y Portugal y está dirigido no solo a cicloturistas, sino también a familias, jóvenes, población senior y amantes de la naturaleza. Su aspiración es promover el cicloturismo sostenible a la vez que se intercambia cultura y patrimonio de ambos países.

El proyecto ha abierto la convocatoria del concurso "Embajadores de la Ruta", es decir, busca a dos ciclistas experimentados, uno de habla española y otro de habla portuguesa, que recorrerán y promocionarán algunos trayectos que forman parte de esta iniciativa, desarrollada en torno a los parques naturales de la zona transfronteriza del norte de la Península Ibérica.

Los ciclistas seleccionados vivirán una experiencia única recorriendo tramos de montaña y carretera que ponen en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico que une ambos lados de la frontera hispano-lusa.

Ambos ciclistas se convertirán en la imagen de la ruta y participarán en la creación de contenidos audiovisuales, publicaciones y fotografías que contribuirán a la difusión del itinerario y de su entorno.

¿Cómo participar?

De entre todas las candidaturas se seleccionarán dos participantes que contarán con apoyo técnico y mediático, además de soporte logístico, alojamiento, manutención, dietas y seguros.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 25 de octubre de 2025 y las personas interesadas deberán enviar su candidatura a rutailob@hotmail.com.

