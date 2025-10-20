Aliste inicia la campaña de castañas marcada por la sequía

La Raya de España y Portugal ha dejado atrás la cosecha de los frutos de la huerta, a buen recaudo ya libres de las inclemencias atmosféricas en sobrados, tenadas y paneras como despensa para el frío y largo invierno donde las patatas, cebollas, ajos, pimientos, manzanas y uvas se conservarán durante meses, en el caso de los tubérculos prácticamente hasta el próximo verano.

Agoniza octubre, mes de sementera, este año poco atemperada, para dar la bienvenida el ya próximo día uno de noviembre a la festividad de Todos los Santos donde regresarán los ancestrales y consuetudinarios “magostos” que con sus castañas asadas a la lumbre de carqueisas, carrascos y piornos, teñirán de colores, olores, calores y sabores el otoño.

Niños, jóvenes y mayores salieron al campo para meterse de lleno en la recogida de las castañas para, llegada la noche, encender la chimenea de las antiguas casas y colgar el caldero de los llares para asarlas al calor de la lumbre.

Tardía una campaña de recogida y comercialización de castañas que llega marcada por la climatología muy adversa de del pasado verano y principios del otoño donde los protagonistas han sido la sequía y las olas de calor primero, con una preocupante escasez de lluvias después, que han influido negativamente en los castaños y en la producción de castañas.

Aunque la producción suele variar de unas partes de la comarca a otras, la previsión de los propios castañicultores alistanos y trasmontanos, es que "la cosa no pinta bien" y habrá pocas castañas y más pequeñas, eso sí, no por ello de menor calidad, mantienen el sabor y la blandura. Ello podría y debería influir en unos precios altos debido a una demanda al alza y una producción a la baja.

Un recolector de castañas en Sejas / Ch. S.

No todos los pueblos, ni todos los zamoranos y trasmontanos, poseen castaños de los que recoger sus castañas para el autoconsumo, de ahí que los magostos sean una muy buena alternativa para quienes deseen saborear el preciado manjar de los bosques y además gratuitamente pasando una velada gastronómica y familiar en armonía con los vecinos de los pueblos anfitriones.

Sejas de Aliste, como manda la tradición será un año más el pueblo alistano que abrirá los tradicionales magostos rayanos, una magnífica oportunidad para cuantos así lo deseen de disfrutar de una tarde y noche de gastronomía tradicional donde la degustación de castañas será gratuita por cortesía de la Asociación Amigos del Castaño y del Medido Natural (Asaca) que preside Volusiano Bermúdez y del pueblo alistano anfitrión, cuyos propios vecinos serán los encargados de asarlas a la lumbre para que los visitantes solo tengan que degustarlas.

La XXIV Fiesta de la Castaña de Sejas de Todos los Santos (sábado) que se iniciará a las 10 de la mañana con una ruta micológica. Setas con las que se montará posteriormente una exposición. Media hora después habrá una prueba de conducción de vehículos todo terreno Toyota acompañados de un monitor experto. La cita gastronómica será a las 14.30 en el restaurante Bera donde la cocinera alistana Delfi Bermúdez ofrecerá sus siempre sabrosos preparados a base de productos de la tierra como las setas y las castañas.

Castañas recién recolectadas en la cesta / Ch. S.

El Centro Social de Servicios Múltiples, al que se puede acceder desde la Nacional 122, acogerá a las 16 horas la recepción para el concurso de postres. Los participantes habrán de presentar postres cuyo ingrediente principal sea la castaña, valorándose el sabor a castañas y su presentación, premiándose los cuatro mejores. Un clásico con verdaderas obras de arte culinarias. En el concurso de mejores castañas se premiará aquel cuyo lote sean más grandes (menos castañas en un kilo).

Para las 18.45 horas está previsto el inicio del magosto con el asado y degustación gratuita de castañas asadas para todos. Entorno a las 20 horas le tocará el turno a la degustación de un exquisito guisado de patatas con carne de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste y de los postres presentados al concurso.

La organización correrá a cargo un año más de Asaca y del pueblo de Sejas de Aliste, con el patrocinio del Ayuntamiento de Rábano que preside Francisco Boyano Rodríguez, la Diputación de Zamora, Caja Rural, Paramio Distribuciones y Toyota Ruta de la Plata.

Simultáneamente se desarrollará el IX Cross de la Castaña con circuitos de 8,3 kilómetros para los corredores y 5 kilómetros para los andarines. La inscripción, que puede realizarse ya en Smarchip o vía WhatsApp (619 325 446) será gratuita para los niños menores de diez años y el resto abonará 10 euros hasta el 28 de octubre y 12 a partir del 29. Para los inscritos será gratuita la degustación de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste. El resto pagará cinco euros.