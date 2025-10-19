Alivio ante las primeras lluvias en Sanabria en un otoño que ha dejado un escenario de ríos secos

Tras cinco meses sin agua y un otoño de sequía, las primeras lluvias que llegan hoy a la comarca de Sanabria se reciben con alivio para el escenario que presentan muchos cursos de agua.

La prolongada sequía en el noroeste de la provincia de Zamora ha dejado una estampa del mes de octubre que “nadie recuerda”, ni los agentes medioambientales, ni ganaderos, ni pescadores. La previsión de lluvias para este domingo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es del 90%. Prados secos y tierras secas, una campaña micológica que se da casi perdida y ríos agotados. Los ríos y arroyos de la cabecera del río Tera bajan agotados como el río Requejo Castro, el río Truchas, el río de la Mondeira, o los de Alta Sanabria como el río Pedro. Las escasas playas fluviales y antiguas presas de riego que han sobrevivido al afán destructor brindan refugio a fauna piscícola.

Los datos son demoledores. En cinco meses, desde el 27 de julio al 18 de octubre, la pluviometría media registrada en San Martín de Castañeda por el sistema Automático de Información de la Confederación Hidrográfica del Duero es de 0,08 litros por metro cuadrado. En el último mes, desde el 19 de septiembre, la media de pluviometría fue de 0,03 litros por metro cuadrado, registrando los registros más altos el 9 y el 14 de octubre, 3,90 y 2,90 litros por metro cuadrado respectivamente.

El mes de septiembre dejó también registros muy bajos, el día de más agua, 1,70 litros por metro cuadrado, fue el día 28. Agosto fue un mes crítico, 0,00 litros por metro cuadrado prácticamente todo el mes, salvo el día 13 que se contabilizaron 1,13 litros por metro cuadrado. El resto de días con agua ha sido residual, 0, 10 litros por metro cuadrado, o 0,40 en el mejor de los casos.

“En la vida he visto una sequía como esta”

El presidente de la asociación de Pesca de Sanabria y Carballeda, Manuel Mateos Pedrero, denunciaba la “falta de previsión para garantizar el agua en los ríos” ante una “primavera en la que llovió un montón”. El vaciamiento de embalses como Cernadilla es un escándalo “¿por qué abren tan pronto? Teníamos un montón de agua ¿por qué sueltan tan rápido y dejan los ríos de aquí secos? No tiene una explicación. Llevamos desde mayo sin unas lluvias, seis meses sin llover. Está todo seco”, denunciaba Mateos.

“En la vida he visto una sequía como esta”. Las presas de arriba “están reguladas, tienen algo más de agua. Es verdad que se abrieron por los incendios y bien abiertas porque era por los fuegos, por una emergencia”.

“Ahora nadie mira para atrás. Hay que hacer presas como las de antes, para retener y tener agua en los ríos para el verano”, reclamaban desde la asociación de pesca comarcal. “Como no llueva de aquí a noviembre no sé qué va a pasar con el desove de las truchas”.

El embalse de Cernadilla almacenaba este sábado 35,12 hectómetros cúbicos, el 13,7% de su capacidad máxima, 255,5 hectómetros cúbicos. La cola del embalse a la altura de Puebla “se cruza a pie, lo nunca visto”. El embalse de Valparaíso, por el contrario estaba al 93,9%, 152,28 hectómetros cúbicos, de su capacidad total, 162,4 hectómetros cúbicos, datos de CHD.

Pescadores, ganaderos, agricultores miran este fin de semana al cielo. El ganado y la fauna también están sufriendo la falta de agua en sus abrevaderos naturales.