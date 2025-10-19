Tierra del Pan
Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
El pueblo sorprendió este sábado a “Marce”, hostelero durante casi 40 años, con una celebración llena de cariño, recuerdos y música
Puri Contreras
Montamarta vivió este sábado una tarde inolvidable con el homenaje sorpresa a Marcelino Pérez de Blas, "Marce", el hombre que durante casi cuatro décadas ha estado detrás de la barra del Biass (el mítico Casino del pueblo) y el Marce’s, acompañando a generaciones enteras del pueblo con su amabilidad y paciencia.
La sorpresa comenzó a las seis y media de la tarde, cuando un amigo se llevó a Marce del bar para que no sospechara nada. Mientras tanto, decenas de personas se reunían para preparar la carpa, la bebida y los regalos. A las siete, entre aplausos y con sus admirados Dire Straits sonando de fondo, Marce llegó sin saber lo que le esperaba: un pueblo rendido a su figura.
"Un hombre bueno"
Sentado junto a sus hijos, escuchó emocionado el discurso que resumía el sentimiento general: "Eres un hombre bueno".
Durante el acto se recordaron sus casi cuarenta años al frente de sus dos bares, su manera serena de estar siempre ahí, escuchando a todos, haciendo sentir a cualquiera como en casa. Hubo risas al recordar sus tortillas y sus guisos, y lágrimas al mencionar a Conchi, su esposa y compañera inseparable, cuya memoria estuvo muy presente durante toda la celebración.
El homenaje también fue un viaje al pasado, hacia el viejo Casino, aquel lugar que fue mucho más que un bar. Durante décadas fue el corazón de Montamarta, donde se celebraban bailes, fiestas y veranos interminables. "El Casino no se derrumba del todo mientras alguien lo recuerde", se dijo entre aplausos.
Viaje a Fuerteventura
Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del regalo colectivo: un viaje a Fuerteventura con todo incluido, ofrecido por los vecinos como símbolo de agradecimiento. Y cuando parecía que no quedaban sorpresas, llegó la última: una cafetera profesional, para que Marce no eche de menos ni un solo café.
La jornada continuó con un piscolabis, música y una fiesta popular que se alargó hasta la noche, con el ambiente alegre que siempre caracterizó al bar de "Marce" en Montamarta.
Entre abrazos y emoción, el pueblo dejó claro que no se despide de él, sino que celebra su nueva etapa. Porque, como se escuchó en el discurso: "Te llevas un pedazo enorme de nuestra historia, de nuestras risas y de nuestras vidas. Y dejas algo que nunca se jubila: el cariño y el agradecimiento de todo un pueblo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
- Fallece una mujer en el accidente en la N-122, en el término de Fonfría
- Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
- Zamoranos por el mundo: los hijos del 75 regresan al pueblo para celebrar su medio siglo
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora
- La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora