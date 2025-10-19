Manolo Lama, el niño de la guerra emigrante, médico y gaitero en su tierra alistana

Manolo Lama Berrocal nació el día 13 de marzo de 1938 en Rabanales de Aliste en el seno de la familia formada por su padre Emeterio Lama Rivera, un practicante llegado de Valdonquillo en Valladolid, que se casó con Ascensión Berrocal Miranda, de Arcillera. Unos malos tiempos para nacer y no mejores para crecer mientras los españoles se mataban a tiros unos a otros en la Guerra Civil llevando la desolación a toda España.

Allí pasó su infancia entrando en la escuela en 1944 y aguantando en ella hasta 1947, hasta los nueve años, teniendo como maestro a don Andrés. El entonces travieso Manolín, así lo reconoce, luego convertido por méritos propios en uno de los mayores referentes y orgullo para Aliste, no tuvo unos buenos principios: "Fui mal estudiante y muy guerrero, me pasaba el día tirando piedras a los tejados y a las campanas de la iglesia de San Salvador, hasta que un día una piedra rebotó en la campana grande y me abrió la cabeza. Mi padre me dio dos buenos tortazos antes de curarme".

Era "tan enredador que mi madre decido sacarme de Rabanales y me ingreso en el colegio del Corazón de María de Zamora. Entonces había mucha gente y en los pueblos los colegios estaban llenos". En Los Claretianos de Zamora su vida dio un giro radical para bien y luego realizaría el bachillerato en el Instituto Claudio Moyano.

Manolo Lama Berrocal / Ch. S.

Ya confirmado como un buen estudiante se licenció en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, siendo él uno de los primeros médicos de sangre alistana, una auténtica proeza en una tierra donde la práctica totalidad de las familias de la época a lo único que podían aspirar era a enviar a sus hijos e hijas a estudiar para curas, frailes o monjas.

Como médico iniciaba su andadura en tierras de Sayago, en Gáname, y llegado el momento decidía convertirse en un "alistano errante" cruzando el océano Atlántico camino de México donde tenía familia y allí ejerció la medicina durante diez años. Allí se casó y tuvo dos hijos. En el Hospital General de la Ciudad de México estudió aparato digestivo.

Cumplidos los 38, la nostalgia le pudo y decidía poner fin a su aventura en Las Américas y en 1974 regresaba a su tierra asentándose como médico en Mahíde durante veinte años, hasta 1993, donde dejó una profunda huella. En 1980 sacó la plaza en propiedad y puso fin a seis años de interinidad.

Quienes fueron sus pacientes le recuerdan como "un médico del pueblo y para el pueblo". Con su carisma, su talante abierto y sus buenas obras no es pues extraño que con la llegada de la Democracia sus vecinos le eligieran como alcalde del Ayuntamiento de Mahide (La Torre, Pobladura, Boya y San Pedro de las Herrerías). Cuatro fructíferos años durante los cuales se construyó la actual Casa Consistorial, inaugurada en 1984, en cuya planta baja está el consultorio médico que él mismo fue el primer médico en regentar. Lama Berrocal reconoce que estaba muy a gusto en Mahíde, donde además había encontrado a su pareja sentimental Lucía Gago de Casa, natural de Pobladura, pero nunca se olvidó de sus raíces y de que su madre ya era muy mayor y debía de cuidarla, de ahí que terminara sus años como médico, desde 1994 hasta jubilarse, en Rabanales, cuidando hasta el final de sus días a su madre Ascensión.

Manolo Lama Berrocal, en el centro / Ch. S.

La cultura tradicional alistana siempre cautivó a un Manolo Lama Berrocal, genio y figura, entre cuyos sueños siempre estuvo aprender a tocar la gaita y ser folclorista, una pasión de aquel niño que disfrutaba y admiraba las artes de gaitero de su abuelo materno natural de Asturias.

Poco a poco se fue formando en los artes de la gaita de fole, la dulzaina, la flauta pastoril y el tamboril, además de que siempre tuvo habilidad al torno y él mismo es un luthier que construye las gaitas y flautas que utilizan muchos folcloristas alistanos.

Con 73 años fue él uno de los primeros integrantes de la Agrupación Folclórica Alistana Manteos y Monteras fundada por Andrés Castaño Fernández y Ludy Domínguez Méndez que se estrenó el 3 de febrero, fiestas de San Blas, en Rabanales: "Cuando empezamos éramos un grupo de amigos bien avenidos, no más de veinticinco. Ahora las cosas han cambiado, hay más exigencias, temas y bailes más complicados, más ensayos y casi una dedicación exclusiva para mantenernos en la cresta de la ola folclórica, ya somos más de sesenta y hay mucho chaval joven que pilla las canciones al vuelo y hacemos unas setenta actuaciones al año".

Se queda el bueno de Manolo, luciendo su traje típico alistano, con "los buenos ratos que hemos pasado, las risas que hemos echado y lo bien que he hecho pasar a mis paisanos alistanos con las tonadas y bailes de antes".

Entre sus recuerdos más especiales están las actuaciones junto a sus nietos Miguel Ángel y Úrsula Fernández que "aunque viven en tierras mexicanas han aprendido a tocar la gaita y a bailar en la Casa de Asturias en Ciudad de México y cuando vienen en verano se unen a nosotros algún que otro día, algo que a mí me llena de ilusión".

El tiempo pasa y Manuel, camino de los 88 años, es consciente que tiene que ir limitando su actividad como folclorista con Manteos y Monteras, aunque lo lleva en la sangre y siempre será gaitero. Coincidiendo con las fiestas de San Bartolo de Mahide se atrevió una vez más a romper los sonidos del silencio con las bellas tonadas salidas de su gaita de fole.

Sus antiguos y agradecidos pacientes de Mahíde, a la vez que paisanos y amigos, recompensaron con aplausos, alabanzasm, respeto y cariño a uno de sus hijos adoptivos más queridos. Médico, gaitero, dulzainero, tamborilero, luthier y ante todo un hombre de corazón infinito y muy buena gente: así es nuestro memorable alistano y octogenario ilustre Manolo Lama Berrocal. n