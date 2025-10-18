El pajarillo que llegó de Polonia y otras lecciones en Villafáfila

Una sencilla marca en la frágil pata de un pajarillo puede alumbrar cuantiosa información sobre la especie o conocer el recorrido migratorio hasta recalar en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Así ha sido la clase de naturaleza recibida por un grupo de jóvenes voluntarios reunidos este fin de semana en Zamora

La emigración de las aves en pleno apogeo y un espléndido día de otoño invitaban a disfrutar de una completa jornada en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. El espacio natural situado en el corazón de la Tierra de Campos zamorana ha sido uno de los escenarios del X Encuentro Autonómico de Voluntariado que se celebra en Zamora a lo largo de todo el con de semana con participación de jóvenes de Castilla y León.

Un encuentro para vivir experiencias únicas como la observación y anillamiento de aves, limpieza de maleza y otras actividades de colaboración con la naturaleza y la sociedad.

Y así fue como los jóvenes, acompañados por la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, aportaron su granito de arena en la mejora del entorno de la Casa del Parque de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila.

Jóvenes observan aves a través de los prismáticos / Alba Prieto

Rastrilla y pala en mano, limpiaron y acondicionaron una pradera para uso público que estaba casi como una selva después de una primavera muy lluviosa. Y adecentaron también los jardines del entorno del Palomar, el edificio que alberga la Casa del Parque y el Centro de Interpretación de las Lagunas, junto a la carretera de Villafáfila a Tapioles.

Tras cumplir con las tareas de limpieza y de la mano del monitor de la Casa del Parque, los jóvenes conocieron cómo se censan las aves, un trabajo que ayuda a conocer el estado de los ecosistemas. Como ecosistema de referencia avifaunística a nivel regional y nacional, el recuento de distintas especies de aves es uno de los trabajos del personal de la Reserva que permite conocer la evolución de las especies y sus cambios de comportamiento.

Al igual que el anillamiento que también pudieron conocer los jóvenes con pequeños pájaros (paseriformes), como un herrerillo común, un petirrojo, una curruca capirotada, un mosquitero común o un pechiazul que, para sorpresa de todos, venía con la anilla de Polonia. La mejor manera de comprender la función del anillamiento como técnica para rastrear rutas migratorias, hábitos de las especies o demografía.

Fotografía de familia de la jornada de voluntariado en la Casa del Parque de Villafáfila / Alba Prieto

Toda una clase de naturaleza para los jóvenes que este año participan en el programa de voluntariado de la Junta –1004 en el conjunto de Castilla y León, y 115 de la provincia de Zamora–. «Estos programas permiten a los jóvenes contribuir con la sociedad y además estamos viendo que cada vez más empresas solicitan perfiles de jóvenes que han hecho voluntariado» apunta la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

«Los informes Pisa demuestran el alto nivel formativo de los jóvenes. Además de demandar buenos profesionales estamos viendo que el voluntariado aporta un valor añadido» precisa Estela López. Una apuesta que en la provincia de Zamora, más allá de acciones relacionadas con el cuidado del a naturaleza, permite a los jóvenes desarrollar habilidades con colectivos vulnerables a través de asociaciones de Síndrome de Down, autismo, salud mental, enfermos de cáncer o el Banco de Alimentos y desarrollar capacidades de educación «no formal».