Larga operación de rescate para "Jaimito", un joven ciervo enfermo que recaló enfermo en Puebla de Sanabria

Seis horas aguardó el joven ciervo "Jaimito" a que los agentes de la Guardería Medioambiental lo rescataran de la orilla del río Tera, bajo el puente de San Francisco en Puebla de Sanabria, para su traslado a un centro de recuperación. El animal llamó la atención de numerosos curiosos a lo largo de toda la mañana

El ciervo "Jaimito", así bautizado por las primeras personas que lo avistaron desde el puente de San Francisco, amaneció en la pradera a la orilla del río a primera hora de la mañana –hacia las 9:00- para asombro de los vecinos que rápidamente avisaron al cuartel de la Guardia Civil.

La presencia del macho vareto llamó la atención de curiosos que se acercaron a la zona, bajo el puente de San Francisco

El ciervo, un macho vareto de año o dos años de edad, no se movía y permanecía tumbado en la hierba pero alerta ante cualquier movimiento humano. Decenas de personas se fueron acercando a ver al animal desde la zona próxima y desde el mismo puente en Puebla de Sanabria.

Los Agentes Medioambientales y municipal trataron de evitar que se acercaran al animal que dio muestras de no permitir ningún acercamiento. El primer veterinario que fue avisado, de Puebla, no pudo acercarse al animal para inyectarle el sedante. De hecho, cuando logró aproximarse con mucha precaución a centímetros, el animal se levantó súbitamente y trató de embestirle.

Por los síntomas, el ciervo podría sufrir algún tipo de infección

En un primer momento se especuló con que el animal hubiera recibido algún golpe de un vehículo pero, la valoración del veterinario trasmitida a los agentes es que podía sufrir algún tipo de infección por su apariencia y sintomatología. De nuevo algunas horas más de tregua para "Jaimito". Y seguía la expectación, como los obreros de una obra que lo han tenido cerca estos días, incluso rondando la hormigonera. Un grupo de alumnos del Instituto aparecieron a la hora del recreo para ver al animal.

Un policía municipal vigila al ciervo a la espera de la llegada del veterinario para sedarlo y enviarlo a un centro de recuperación | ARACELI SAAVEDRA

Pese a su corta edad, el ciervo ha sido un vecino más del pueblo en estos meses, paseándose entre el río, los jardines –donde no ha dejado ni flor ni manzana vivas- y hasta acompañando a un grupo de hembras por debajo del edificio del Buenos Aires.

Hubo que esperar a las 14:30 de la tarde a que llegara el veterinario de Verín, a falta de veterinario cercano que se desplazara desde el Centro del Lobo o del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Villaralbo. Tras calcular el peso, alrededor de 100 o 110 kilos, el veterinario preparó el dardo. Con un disparo certero de lanza o cervatana cargada con el sedante, a las 14:39, Jaimito quedó en el camino de soñar. Sueño que le derrotaba 10 minutos más tarde del aguijonazo, 14:50.

En cuestión de minutos el animal se relajó noqueado por el líquido tranquilizante y pudo ser cargado e introducido en el remolque para iniciar viaje a las 15:00 horas. Horas en las que los espectadores estaban a la mesa.