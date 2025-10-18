Diez años del Centro del Lobo de Sanabria: la atracción por un animal legendario

El Centro de Interpretación del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, situado en Robledo, celebra hoy 10 años desde su apertura con más de 300.000 visitantes en esta década. La jornada de puertas abiertas ha acercado la riqueza de esta especie a cientos de visitantes, tanto de la comarca como de los más diversos puntos de la geografía zamorana, Salamanca, León, Barco de Ávila, Madrid e incluso de Suiza.

En este día especial, el público disfrutó además de una exposición de vacas de raza alistana-sanabresa de la asociación AECAS y de ovino de la Asociación Nacional de Raza Castellana (ANCA), además de ejemplares de burro zamorano de la asociación ASZAL.

Las primeras personas en entrar al centro fueron una familia de Asturianos de Sanabria, para algunos era su primera visita pero para otra de las personas “ya vine hace seis años”. Es un animal legendario que como reconocía uno de los señores “junto al toro, mi animal preferido. Muchas veces voy a San Pedro de las Herrerías a verlo. Me tiro una semana sin verlos y luego, y un día esporádico salta veinte segundos. Solo por eso merece la pena”.

Una familia de Salamanca con dos niñas, Elva y Vera, entra detrás. Una visita al centro “que teníamos pendiente y ha sido la excusa, es un día un poco complejo porque va a venir mucha gente, pero es un día interesante para acercarse. Elva hizo en el colegio un trabajo del lobo y lo que más le llamó la atención “es cómo atacan. Cansan a las presas y luego las cazan”.

La pequeña Sofía de año y medio visitó por primera vez el centro que sus padres ya visitaron hace 8 años. Se mostraba encantada con el lobo y los mastines a lo largo de la visita. Los niños fueron los grandes protagonistas de este día, con talleres especiales de manualidades y de una charla a cargo del profesor Pepe Barrueso.

Jornada de puertas abiertas en el Centro del Lobo / Araceli Saavedra

Desde Entrepeñas se acerca Dominga con su familia “ahora vemos muchos lobos”. De niña fue con el ganado y tiene “unos recuerdos muy bonitos que no tienen nada que ver con lo de ahora”. Era una familia labradora con ovejas y vacas para la casa. Cuando estaba de pastora tuvo “más de un susto” con el lobo.

Entre las personas que se acercaron y “muy ilusionado” José Casto López Cañibano quien fuera jefe de Servicio de Medio Ambiente, hace 10 años, en la inauguración. Califica de “un éxito” la sobresaliente afluencia en este día.

Los protagonistas de esta jornada fueron los cinco lobos que se divisan desde el mirador de El Tenadón, de los 13 ejemplares que habitan en el centro. Carlos Sanz rendía especial homenaje en su presentación a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, con el que compartió rodaje del Hombre y la Tierra.

Al naturalista Félix Rodríguez, una figura de referencia mundial, “se le deben las primeras medidas proteccionistas”, como la modificación de la Ley de Caza de 1970, donde el lobo deja de ser una especie calificada de “alimaña”. Sanz subrayó que en España “hay más lobos que en toda la Europa Occidental, de 300 hemos pasado a 3.000” alejando el complejo de inferioridad local con los “países más civilizados” del norte de Europa.

La mayor parte de los lobos del centro llevan una década, los primeros procedentes de Villaralbo, además de varios ejemplares nacidos en cautividad. Desde 2020 no nacen crías en el centro “no es un criadero de lobos” per previsiblemente la próxima primavera “se deje criar” a alguna de las manadas.