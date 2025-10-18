Concentración 196 en Sayago y una advertencia sobre la "descapitalización" de la sanidad púiblica

Van 196 manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago. "Se avecinan tiempos de cambio y nuestra presencia aquí es importante, cada vez hay más conciertos con la sanidad privada y se está descapitalizando la sanidad pública. Aunque nuestra voz suene débil, el mensaje tiene que calar en toda la sociedad, pues todos somos potenciales usuarios de la sanidad pública y desde aquí buscamos el compromiso de todos para evitar esta deriva perversa de salud por dinero" se ha escuchado a las puertas del Centro de Salud Bermillo donde un sábado más se han vuelto a concentrar un grupo de sayagueses.

Los sayagueses vuelven a visibiliar su defenbsa de la sanidad pública como "un elemento de cohesión social, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Peticiones para los pueblos de la zona básica de salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.