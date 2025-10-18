Concentración 196 en Sayago y una advertencia sobre la "descapitalización" de la sanidad púiblica
"Aunque nuestra voz suene débil, el mensaje tiene que calar en toda la sociedad y desde aquí buscamos el compromiso de todos para evitar esta deriva perversa de salud por dinero"
I. G.
Van 196 manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago. "Se avecinan tiempos de cambio y nuestra presencia aquí es importante, cada vez hay más conciertos con la sanidad privada y se está descapitalizando la sanidad pública. Aunque nuestra voz suene débil, el mensaje tiene que calar en toda la sociedad, pues todos somos potenciales usuarios de la sanidad pública y desde aquí buscamos el compromiso de todos para evitar esta deriva perversa de salud por dinero" se ha escuchado a las puertas del Centro de Salud Bermillo donde un sábado más se han vuelto a concentrar un grupo de sayagueses.
Los sayagueses vuelven a visibiliar su defenbsa de la sanidad pública como "un elemento de cohesión social, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".
Peticiones para los pueblos de la zona básica de salud de Sayago
1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.
2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.
3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.
