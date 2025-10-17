Tábara se reafirma como cuna del renacer de los beatos medievales

La villa de Tábara ha reinaugurado el Centro de Interpretación de los Beatos listo, con nuevas obras, para reafirmarse como uno de los lugares más importantes del mundo en el estudio, conocimiento y muestra de los códices medievales en la antigua iglesia de Santa María, otra joya, seguramente la más antigua de "La Raya" de España y Portugal, pues fue consagrada al culto en el año 1137 bajo el mandato en la Diócesis de Astorga del Obispo Roberto.

El Ayuntamiento de Tábara, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez Núñez, ha afrontado, con una inversión económica de alrededor de 80.000 euros, la adecuación, mejora y puesta al día del Centro de Interpretación de los Beatos, con el objetivo, sin lugar a dudas conseguido, de consolidarlo como uno de los referentes internacionales para los amantes y estudiosos españoles y extranjeros, además de ser cita obligada dentro del turismo histórico y cultural de la provincia de Zamora y de la comunidad autónoma de Castilla y León.

El alcalde de Tábara, Antonio Juárez, dirige unas palabras durante el acto oficial | CH. S.

Fue el maestro de ceremonias Fernando Regueras Grande, del Centro de Estudios Ledo del Pozo de Benavente, ambos, digno es de reconocerlo, parte vital del renacer de los Beatos en Tábara, que comenzaba en 2001 con la muestra "Scriptorium: Tábara Visigoda y Mozárabe" con 13.000 visitantes y 800 libros sobre ella vendidos: "este logro no ha caído del cielo, es el resultado de una extensa y continuada labor y colaboración a lo largo de más de un cuarto de siglo".

Francisca Gutiérrez, concejala de Cultura del Ayuntamiento, mostró el deseo de la Corporación Municipal de engrandecer el centro y proyectarlo al mundo, recordando a las administraciones que "somos incapaces de asumir solos este proyecto" y sentenciando que "hoy, en pleno siglo XXI, la simple contemplación de uno de estos códices produce un efecto sobrecogedor por subescritura e iluminación, es por ello que la Unesco los ha declarado Patrimonio de la Humanidad".

Visitantes a la muestra de los códices mediavales ampliada en la iglesia de Santa María | CH. S.

El alcalde Antonio Juárez, arropado por el subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Blanco García, analizó el Plan de Dinamización del Centro desde la actualización a led de la iluminación interior y exterior a la adquisición de todos los facsímiles de Beatos que había en el mercado, lo que ha supuesto unas inversiones de alrededor de 80.000 euros. La Junta colaboró con una ayuda y el resto lo ha financiado el propio Ayuntamiento de Tábara. La próxima actuación, anuncio, será la adecuación de la Plaza de John Williams donde está la iglesia de Santa María.

Estos son los 19 facsímiles de códices que se exponen: De ellos 14 de estreno, Urgell, San Severo, Fernando y Sancha, Silo Burgo de Osma, San Pedro de Cerdeña, Manchester, San Andrés del Arroyo, Emilianense, Escorial, San Milán de la Cogolla, Turín, Lorvao, Berlín y Navarra; más los de Tábara, Morgan, Gerona y Valcavado. Además de un fragmento del Beato de Zamora (o de Sanabria) que se baraja la posibilidad de que proceda de San Martín de Castañeda.

Uno de los facsímiles / Ch. S.

Nada más llegar a Tábara es digno se visitar su emblema a nivel de patrimonio material e inmaterial: el templo se asienta sobre los restos mozárabes del "Tabariense Cenobium" del antiguo monasterio de San Salvador del que formaron parte ilustres moradores como los que luego serían Obispos de las Diócesis de León y Zamora San Froilán y San Atilano. Fue declarado Monumento Histórico Artístico el día 3 de junio de 1931, siendo actualmente Bien de Interés Cultural.

El Cenobia Scriptoriun Tabarense del Monasterio de San Salvador vieron la luz al menos, que se tenga constancia, tres copias de los Comentarios del Apocalipsis de San Juan y los tres cuentan con facsímiles en el Centro de Interpretación abierto en el año 2015: Beato de Tábara (Archivo Histórico Nacional de Madrid), Beato de Morgan (Pierpont Morgan Library de Nueva York) (también conocido como de San Miguel) y el Beato de Gerona (Catedral de Gerona).