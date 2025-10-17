Tábara se reafirma como cuna del renacer de los beatos medievales
El Centro de Interpretación en la iglesia de Santa María del 1137 incrementa sus fondos a 19 facsímiles d códices medievales
El Ayuntamiento ha invertido 80.000 euros en ampliar y actualizar el legado de Magius, Emeterio y Monnius
El alcalde anuncia la inminente adecuación y mejora de la Plaza de John Williams donde está el templo
La villa de Tábara ha reinaugurado el Centro de Interpretación de los Beatos listo, con nuevas obras, para reafirmarse como uno de los lugares más importantes del mundo en el estudio, conocimiento y muestra de los códices medievales en la antigua iglesia de Santa María, otra joya, seguramente la más antigua de "La Raya" de España y Portugal, pues fue consagrada al culto en el año 1137 bajo el mandato en la Diócesis de Astorga del Obispo Roberto.
El Ayuntamiento de Tábara, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez Núñez, ha afrontado, con una inversión económica de alrededor de 80.000 euros, la adecuación, mejora y puesta al día del Centro de Interpretación de los Beatos, con el objetivo, sin lugar a dudas conseguido, de consolidarlo como uno de los referentes internacionales para los amantes y estudiosos españoles y extranjeros, además de ser cita obligada dentro del turismo histórico y cultural de la provincia de Zamora y de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Fue el maestro de ceremonias Fernando Regueras Grande, del Centro de Estudios Ledo del Pozo de Benavente, ambos, digno es de reconocerlo, parte vital del renacer de los Beatos en Tábara, que comenzaba en 2001 con la muestra "Scriptorium: Tábara Visigoda y Mozárabe" con 13.000 visitantes y 800 libros sobre ella vendidos: "este logro no ha caído del cielo, es el resultado de una extensa y continuada labor y colaboración a lo largo de más de un cuarto de siglo".
Francisca Gutiérrez, concejala de Cultura del Ayuntamiento, mostró el deseo de la Corporación Municipal de engrandecer el centro y proyectarlo al mundo, recordando a las administraciones que "somos incapaces de asumir solos este proyecto" y sentenciando que "hoy, en pleno siglo XXI, la simple contemplación de uno de estos códices produce un efecto sobrecogedor por subescritura e iluminación, es por ello que la Unesco los ha declarado Patrimonio de la Humanidad".
El alcalde Antonio Juárez, arropado por el subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Blanco García, analizó el Plan de Dinamización del Centro desde la actualización a led de la iluminación interior y exterior a la adquisición de todos los facsímiles de Beatos que había en el mercado, lo que ha supuesto unas inversiones de alrededor de 80.000 euros. La Junta colaboró con una ayuda y el resto lo ha financiado el propio Ayuntamiento de Tábara. La próxima actuación, anuncio, será la adecuación de la Plaza de John Williams donde está la iglesia de Santa María.
Estos son los 19 facsímiles de códices que se exponen: De ellos 14 de estreno, Urgell, San Severo, Fernando y Sancha, Silo Burgo de Osma, San Pedro de Cerdeña, Manchester, San Andrés del Arroyo, Emilianense, Escorial, San Milán de la Cogolla, Turín, Lorvao, Berlín y Navarra; más los de Tábara, Morgan, Gerona y Valcavado. Además de un fragmento del Beato de Zamora (o de Sanabria) que se baraja la posibilidad de que proceda de San Martín de Castañeda.
Nada más llegar a Tábara es digno se visitar su emblema a nivel de patrimonio material e inmaterial: el templo se asienta sobre los restos mozárabes del "Tabariense Cenobium" del antiguo monasterio de San Salvador del que formaron parte ilustres moradores como los que luego serían Obispos de las Diócesis de León y Zamora San Froilán y San Atilano. Fue declarado Monumento Histórico Artístico el día 3 de junio de 1931, siendo actualmente Bien de Interés Cultural.
El Cenobia Scriptoriun Tabarense del Monasterio de San Salvador vieron la luz al menos, que se tenga constancia, tres copias de los Comentarios del Apocalipsis de San Juan y los tres cuentan con facsímiles en el Centro de Interpretación abierto en el año 2015: Beato de Tábara (Archivo Histórico Nacional de Madrid), Beato de Morgan (Pierpont Morgan Library de Nueva York) (también conocido como de San Miguel) y el Beato de Gerona (Catedral de Gerona).
Suscríbete para seguir leyendo
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora
- La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle