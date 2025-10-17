Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra

Un rifle de caza con mira telescópica, un sinfín de cartuchos, visor térmico, telémetro láser, cámara de fotos, un dron y muchos otros utensilios. Así relata la Guardia Civil el material incautado a un cazador en la Sierra de la Culebra. Entre todo el equipamiento que llevaba consigo, sin embargo, no se encontraba ni la licencia de caza autonómica ni la autorización del titular del coto de caza en el que estaba pasando el día el varón investigado por el instituto armado. Por todo ello, ha sido acusado por un delito contra la flora y fauna debido a sus actividades de caza furtiva en uno de los parajes naturales más importantes de Zamora.

Tal y como explica la propia Guardia Civil, esta zona y la comarca de Tierra de Alba están siendo en los últimos tiempos dos 'puntos calientes' para los furtivos, por lo que se encuentran inmersos en una serie de controles y acciones de vigilancia para evitar daños a la flora y fauna local. En este caso concreto, se contó también con la colaboración de los celadores medioambientales de la Junta de Castilla y León, que dieron la voz de alarma el pasado 30 de septiembre en el 'Paraje de las Vacas' de la localidad de Boya. Tras escuchar la detonación de un disparo dentro de la reserva natural de la Sierra de la Culebra, la alerta no tardó en llegar a los agentes del SEPRONA, que se desplazó hasta el lugar.

El varón investigado, del que no se han dado detalles sobre su edad, es vecino de Madrid y natural de Toledo. Después de ser interceptado 'in fraganti', ha sido acusado de un delito contra la flora y la fauna, por realizar actividades cinegéticas sin licencia de caza autonómica, precinto de caza mayor del coto en el que fue avistado y autorización del titular del mismo. Toda la documentación de este caso se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción y de la Fiscalía de Medio Ambiente, así como los preceptivos informes ya se le han hecho llegar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.