Rescatan a un agente medioambiental que se desvaneció en un paraje inaccesible de Porto

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta mañana la operación de rescate de un agente medioambiental que ha sufrido una indisposición en un paraje de Porto (Zamora).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibe una llamada a las 13:31 horas desde el centro provincial de mando de Medio Ambiente de Zamora en la que informan de la necesidad de asistencia para uno de sus agentes medioambientales, de 62 años, que ha sufrido un síncope en el paraje conocido como Mallada de Valdesirgas, a unos cinco kilómetros al sur de Porto (Zamora). Explican que el agente ha sufrido un desvanecimiento, del que ya se ha recuperado, y se encuentra en una zona de difícil acceso por tierra.

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta socorre a un agente medioambiental indispuesto en Porto (Zamora). / Cedida

El gestor del 1-1-2 pone en contacto a un compañero del paciente -con el que se logra contactar telefónicamente- con un médico de Emergencias Sanitarias - Sacyl, quien le da indicaciones sobre cómo atenderle, y con técnicos del centro coordinador de emergencias, quienes se encargan de concretar la ubicación del incidente y activan además el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, que sale hacia la zona con su equipo de rescate a bordo.