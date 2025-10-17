Peleas de Abajo presenta el segundo proyecto de planta de biogás en una reunión "solo para empadronados"

El Ayuntamiento de Peleas de Abajo ha convocado una reunión informativa, este viernes 17 de octubre, a las 19.30 horas, en la empresa promotora presentará el segundo proyecto de construcción de las dos plantas de biogás proyectadas en el municipio.

Una convocatoria "limitada a empadronados", denuncia la asociación “Biogás, Así No -Jambrina Lucha”, que se lamenta de que "el conjunto de vecinos afectados no estén invitados y no puedan estar presentes para, desde el diálogo abierto, constructivo y racional, poder generar valor desde el consenso con la población afectada siguiendo los principios que defienden desde su constitución". Apuntan que fuera de la convocatoria quedan "todos los vecinos, dueños de locales, tierras y negocios de Peleas de Abajo no empadronados en el propio municipio, además de los habitantes de pueblos cercanos, como Jambrina, Santa Clara de Avedillo, Corrales, etc que se ven también directamente afectados por estas instalaciones ya que se sitúan en un radio de menos de 2 kilómetros a la planta".

Este tipo de reuniones informativas responden a la necesidad de compartir con los afectados tanto la información relativa a los proyectos como las inquietudes del entorno, más aún cuando se trata de proyectos de gran magnitud con un impacto tan importante en la zona que generalmente generan una fuerte movilización en contra de su desarrollo. Así, los vecinos de la comarca llevan reclamando estos y otros ejercicios de transparencia desde que tuvieron las primeras noticias de estos proyectos que recordemos continúan sin un plan de ordenación a nivel de comunidad autónoma.

Desde esta asociación “Biogás, Así No -Jambrina Lucha” aseguran que continúan trabajando "para poder generar un debate libre, objetivo y abierto (incluyendo reuniones con la empresa de libre acceso) y que siguen avanzando en distintas líneas de actuación para conseguir un despliegue racional de esta actividad de manera inclusiva, teniendo en cuenta al conjunto de las comunidades locales y sus necesidades. La cooperación entre los diferentes actores que participan en esta problemática, tanto sociedad civil, empresas, como la administración, es una cuestión clave para asegurar que estos proyectos no se conviertan en un problema para la zona y sus habitantes ya sometidas desde hace décadas a falta de apoyo y recursos".