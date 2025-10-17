Manzanal de Arriba arropa a su primera vecina centenaria

El pueblo zamorano de Manzanal de Arriba homenajeó a su vecina más longeva, María Ferrero Bernardo, por sus 100 años cumplidos ayer jueves. Es la primera persona que llega a centenaria según la memoria colectiva del vecindario y la celebración fue entrañable y cariñosa.

María residió en Manzanal y su vida no fue fácil "tenía vacas y de todo. Mi marido trabajaba en Iberduero, pero mi padre y mi suegro estuvieron conmigo. Mi padre estuvo diariamente conmigo porque mi único hermano se mató en Iberduero".

Fue a las escuela hasta los 14 años "a aprender a leer, escribir y las cuatro reglas". De joven "bailar y cantar, lo mismo en la iglesia que en el baile". Hizo todos los trabajos del campo "de los trabajos de los hombres nada más que queda por saber es ser albañil. Segaba la hierba con mi cuñada que quedó viuda" a la que echa de menos "vivíamos junticas, con los hijos, toda la vida. Juntas segábamos el pan, juntas acarreábamos, juntas a la hierba y todo". "A ella le quedó poca paga, porque entonces a las viudas nada le quedaba. Tenía que trabajar" para dar un porvenir a su sobrino.

Sus padres eran Maximina Bernardo Román y Miguel Ferrero. Recita el romance de Alfonso XII que tuvo dos mujeres, Mercedes y María Cristina, y precisamente el nombre de Mercedes de su hija, fue por su padre. De la escuela recuerda los problemas "de aquel que compró cuatro vacas y las vendió". En el serano se quedaban hasta las dos de la mañana y como era la única que sabía leer leía la historia de Genoveva de Brabante. De mayor también ha asistido a las clases de memoria y hasta de gimnasia en el pueblo.

María acompañada de sus hijos Joaquín y Mercedes recibió el primer homenaje en la iglesia, rodeada de familiares, amigos y convecinos. El párroco Vladimir Grigoriev oficiaba una misa en honor de la homenajeada "estamos muy alegres y deseamos lo mejor. En la vida hay muchas cosas difíciles y no todos llegan a 100 años de edad". El párroco le dedicó "esta misa y estos aplausos".

Manzanal arropa a su primera centenaria

"Cuando vemos a María vemos más que el paso del tiempo, vemos una ilusión, una flor que se ha desarrollado y ha producido nuevas semillas, nuevas flores". Por su longevidad "es testigo de la historia lejana, de los cambios de reyes, de cambios de los tiempos, revoluciones, testigo de la confianza en el señor y devoción, y corazón lleno de amor". No faltó el recuerdo a su marido, ya fallecido, Jesús Fernández. En el transcurso de la misa, el párroco le entregó una felicitación en nombre del papa León XIV. Su hija, en nombre de María agradeció a todo el pueblo su acompañamiento.

En nombre de los vecinos, dedicaron unas palabras de homenaje a una mujer "extraordinaria" que cumple 100 años con "lucidez y alegría y el cariño con el que María nos sigue regalando su presencia". Ella ha sido testigo de los cambios, de trabajo en el campo, de las familias que se ayudaban unas a otras. "Esa forma de vivir sencilla pero lleno de humanidad que caracteriza a nuestra gente. María siempre ha estado ahí, una palabra amable, una mano tendida, un consejo sabio. Ha hecho favores a tantos vecinos que cuesta contarlo"!. Sus anécdotas, buen humor, fuerza de carácter confluían en que "el pueblo entero, la Cofradía, la Asociación de Jubilados queremos darte las gracias". Al finalizar la misa, los vecinos le entregaron una placa conmemorativa y un ramo en recuerdo de este día.

La familia de María invitaba a todo el pueblo a un refrigerio en su casa, donde recibía de manos del alcalde Nazario Castedo una placa en nombre del Ayuntamiento y un ramo de flores.