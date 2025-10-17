Jornada de puertas abiertas en el décimo aniversario del Centro del Lobo por el que han pasado 300.000 visitantes

La Junta de Castilla y León conmemora mañana, 18 de octubre, el décimo aniversario de la apertura del Centro del Lobo Ibérico "Félix Rodríguez de la Fuente" ,-situado en la localidad de Robledo próxima a Puebla de Sanabria- con una jornada de puertas abiertas, gratuita y repleta de actividades es un espacio considerado como referente en la conservación de esta especie, en la educación ambiental y la dinamización socioeconómica de Sanabria y de la Sierra de la Culebra. El objetivo es "acercar a la sociedad una de las especies más emblemáticas de la provincia de Zamora y del conjunto de la Península Ibérica, y no es solo una riqueza nagura sino también un motor económico, medioambiental y social" han resaltado el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, durante la presentación de los actos.

Prada ha destacado la relevancia de una especie icónica, que si bien es "fuente de continuas controversias, sobre todo es un generador de oportunidades". Prueba de ello es el impulso que ha generado en la comarca de Sanabria con la recepción de 300.000 visitantes a lo largo de diez años de actividad del Centro del Lobo de Robledo -una media de 30.000 al año-, siendo 2019 el más numeroso con 42.000 personas pasando por el centro de referencia de la especie en la Península Ibérica. En lo que va de año se han registrado 21.000 visitas, "mostrando el papel esencial del lobo en los ecosistemas, la importancia de la ganadería extensiva, la necesidad de la coexistencia y el valor cultural, etnográfico y patrimonial de esta especie" precisa la Junta.

Manejo

La jornada de puertas abiertas de este 18 de octubre se prolonga desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde cuando se puede visitar el Centro del Lobo de forma gratuita. Para ello se han programado actividades de divulgación, con la posibilidad de observar el manejo de los 13 ejemplares distribuidos en diferentes manadas que viven en condiciones de semilibertad y pueden verse desde cuatro observatorios. Los cuidadores realizarán cada hora una práctica que se podrá observar desde el mirador El Tenadón, explicando el comportamiento y las características de los ejemplares.

Además, en la pradera situada frente a la fachada principal se instalará una exposición con ejemplares de razas autóctonas, como el mastín leonés, el burro zamorano-leonés, la vaca alistanos sanabresa y la oveja castellana.

Durante la mañana y la tarde se celebrarán talleres infantiles dirigidos por los monitores del Centro, con la colaboración del biólogo y divulgador José Barrueso, que impartirá un taller de huellas y la charla para niños titulada ‘Conocer a una familia de lobos’. A última hora de la mañana, el grupo de gaitas y tambores “Atrapallada” amenizará la jornada junto a una degustación de productos locales, con el objetivo de poner en valor la gastronomía y los recursos locales.

Además, se han acometido obras de mejora por un importe cercano a los 46.000 euros, que incluyen la ampliación del observatorio de ‘El Peñedo’ y el techado del de ‘La Pasarela’. El equipo de trabajo está formado por 11 profesionales dedicados al manejo de los animales, la atención veterinaria, la educación ambiental y el mantenimiento de las instalaciones.

El Centro desarrolla una labor fundamental de educación ambiental y participa activamente en el Programa Escolar de la Junta de Castilla y León, VEEN, habiendo recibido 76 grupos escolares con un total de 3.200 estudiantes y 360 docentes. También acoge exposiciones temporales, como la actual sobre monedas relacionadas con la figura del lobo, propiedad del divulgador Carlos Sanz.

Inversión

La inversión total en este centro hasta su inauguración en 2015 ascendió a 5.509.987 euros, de los que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aportado 2,7 millones de euros, la Junta de Castilla y León más de 1,9 millones de euros y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria 700.000 euros.

La dotación expositiva del centro de interpretación es un recorrido donde todos los aspectos relativos al lobo ibérico se tratan desde el punto de vista de la relación con los humanos; es una de las especies silvestres con las que ha mantenido una convivencia más intensa a lo largo de la historia, generando un enorme patrimonio cultural y siendo la primera en ser domesticada.

Se muestra de manera atractiva su importante huella en la cultura material e inmaterial de la Península Ibérica, el afán por avanzar en el conocimiento científico sobre la especie y el resultado actual de este: una relación entre lobos y personas racional y objetiva, plasmada en planes de conservación y gestión, que garantizan una convivencia armónica entre ambos. La visita al centro es un viaje de descubrimiento de la especie a través de su territorio y una experiencia emocionante, reflexiva y artística, que permite disfrutar con todos los sentidos, utilizando materiales locales, interactivos y manipulables, accesibles para todos sus visitantes.