Un ciervo "varado" junto al Tera, en Puebla de Sanabria
El animal posiblemente recibió el impacto de un vehículo ya que aparentemente tiene las patas traseras rotas
Una vecina de Puebla de Sanabria divisó poco antes de las 9 de la mañana de este viernes un ciervo tumbado e inmóvil en la playa de la chopera debajo del puente de Sanabria Francisco, junto al río Tera.
El animal posiblemente recibió el impacto de un vehículo ya que aparentemente tiene las patas traseras rotas. El ciervo es un vareto, ejemplar joven de uno a dos años.
Aparentemente no presenta indicios de enfermedad. Agentes municipal y de la Guardería Medioambiental están ahora pendientes de retirar al animal al Centro de Recuperación de fauna.
