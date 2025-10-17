Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente un camión y un turismo en la N-122, con la conductora del coche atrapada

La colisión ha ocurrido a la altura del cruce de Moveros

Vehículo implicado en el accidente en la N-122, a la altura del cruce de Moveros

Vehículo implicado en el accidente en la N-122, a la altura del cruce de Moveros / P. S.

I. G.

La carretera N-122, en la provincia de Zamora, ha registrado un nuevo accidente de tráfico, ocurrido a las 11.30 horas con la implicación de un turismo y un vehículo de matrícula portuguesa.

El siniestro se ha producido a la altura del cruce de Moveros de Aliste con una colisión entre un camión y un turismo en el pk 509 de la N-122, en Ceadea, donde, ha resultado herida la conductora del turismo que se encuentra atrapada en el interior.

Se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que movilizan entre otros recursos un helicóptero medicalizado. Los servicios de emergencia acuden al lugar.

El vehículo se ha salido de la carretera como consecuencia de la colisión.

SEGUIRÁ AMPLIACIÓN

