Accidente un camión y un turismo en la N-122, con la conductora del coche atrapada
La colisión ha ocurrido a la altura del cruce de Moveros
I. G.
La carretera N-122, en la provincia de Zamora, ha registrado un nuevo accidente de tráfico, ocurrido a las 11.30 horas con la implicación de un turismo y un vehículo de matrícula portuguesa.
El siniestro se ha producido a la altura del cruce de Moveros de Aliste con una colisión entre un camión y un turismo en el pk 509 de la N-122, en Ceadea, donde, ha resultado herida la conductora del turismo que se encuentra atrapada en el interior.
Se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que movilizan entre otros recursos un helicóptero medicalizado. Los servicios de emergencia acuden al lugar.
El vehículo se ha salido de la carretera como consecuencia de la colisión.
SEGUIRÁ AMPLIACIÓN
