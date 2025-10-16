Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora

La iglesia de Cervantes de Sanabria sufría un nuevo robo con fuerza ocurrido entre la noche el lunes y el miércoles, cuando una persona del pueblo que pasaba por la calle descubría la cerradura reventada. El botín no llegaba a 50 euros, según los cálculos de vecinos y párroco. Sí han echado en falta alguna vinajera y alguna copa. El valor de los sustraído es ínfimo comparado “con los destrozos que han hecho”.

Además de salvar la cerradura, rompieron el cajetín del dinero del lampadario y abrieron una caja de donativos de Santa Rita que se encontraban en la nave del templo. A Santa Rita le dejaron un euro de recuerdo. El vestido de la imagen de la Virgen del Carmen apareció movido tal vez buscando alguna joya, alguna cadena o similar, aunque no se sabe con certeza si le faltan los pendientes. En el altar mayor profanaron el Sagrario que abrieron buscando algo de valor material.

En la sacristía los ladrones se afanaron, más que en buscar el dinero, en sacar todos los enseres de los cajones, desde la ropa a las bombillas de repuesto. Cajoneras, baúles y armarios no se salvaron del asalto.

Los vecinos sospechan que el robo ha sido perpetrado por los mismos autores que el robo anterior, aunque esta vez en lugar de entrar por la ventana entraron por la puerta.