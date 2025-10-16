Muelas del Pan y los barreños de Juana la loca: la localidad zamorana reformará su Museo de la Alfarería y la Arqueología

El Ayuntamiento de Muelas del Pan, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, dio luz verde en el transcurso del último pleno, por unanimidad, al proyecto de eficiencia energética del edificio que acoge el Museo de la Alfarería y la Arqueología.

La actuación, según expuso la Alcaldía, pretende solucionar todas las patologías que sufre el viejo edificio a fin de conseguir su mejora de eficiencia energética, consistente, básicamente, en el aislamiento de todo el envolvente, fachadas, carpintería, cubiertas, instalaciones fotovoltaicas y mejora de la iluminación con luminarias de bajo consumo.

La inversión económica, presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata, ascenderá a un total de 179.496 euros según el proyecto técnico redactado por la arquitecta Ana Belén Bartolomé Capa. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá para ejecutarlas de un plazo de cuatro meses desde la firma del contrato y el replanteo de las obras.

Dada la naturaleza de las obras se deduce la no necesidad de autorización administrativa alguna para la ejecución de las mismas. Dado que el Ayuntamiento de Muelas del Pan ostenta la titularidad jurídica sobre el inmueble objeto de la actuación, por tanto, su plena posesión, pone el mismo a disposición de la Diputación de Zamora en orden a la ejecución de las obras.

Mediante orden del 5 de julio de 2022, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Junta de Castilla y León concedía una subvención al Patronato Provincial de Turismo de Zamora para la ejecución del PSTD Corredor Turístico de Zamora y el Duero, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de España, por importe de 4.387.801 euros.

Alfarros moldeando cacharros

El Patronato Provincial de Turismo de Zamora implementará el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, durante los próximos tres años, con el objeto de articular dicho corredor como destino turístico diferenciado con personalidad propia, asegurando la sostenibilidad e impulsando la digitalización. Dentro de él estaría el Museo de la Alfarería y la Arqueología.

La antigua Casa del Médico, situada en la calle La Sillada e inmediaciones de la antigua travesía de la carretera Nacional 122 y de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, acoge, tras sus restauración y cambio de destino, en los años 2004 y 2005, siendo alcalde Diego Martín Áñez, el Museo de la Alfarería y la Arqueología. En aquella ocasión se invirtieron 96.032 euros sobre proyecto técnico del arquitecto Ángel Fernández Poyo.

La inversión fue sólo en materiales, financiados mediante el programa de desarrollo rural Leader de Adata (Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba), corriendo la mano de obra a cargo de los alumnos del molido de albañileara del que fuera tercer taller de empleo de Muelas del Pan.

Barreños para Juana la Loca

Desde la Edad Media ha sido conocida por su prestigio la actividad alfarera de Muelas del Pan. De hecho allí se elaboraron en el año 1547 los barreños para la reina Juana la Loca.

A nivel documental, un manuscrito de 1571, con motivo del censo encargado por el rey Felipe II, se aseveraba que el oficio de "ollero" era el principal en Muelas del Pan. En los alfares su pieza principal eran las ollas hasta el punto que los alfareros se llamaban a si mismos "olleros".

Ya allá por 1627 Gonzalo de Correas en su Vocabulario de Refranes y Frases Proverbiales aseveraba que "buen barro hay en Muelas, bueno lo hay en Pereruela". En 1737 el Diccionario de Autoridades definía a la olla como ·vasija redonda, hecha regularmente de barro. Por abaxo es angosta y sube en proporción formando una barriga ancha y estrechándose algo al formar el cuello, de grande la boca y se le pone su asa para manejarla. Sirve para cocer y sazonar alguna cosa".

Incluso el Catastro del Marqués de la Ensenada reverenciaba la alfarería moleña allá por 1752: "de esta tierra yerma suele haber y encontrar algunas barreras donde los vecinos sacan con sólo su trabajo el barro para fabricar las ollas sin que por estos paguen al concejo ni a particular alguno cosa ninguna, pues por costumbre sacan los individuos la que necesitan para dicha fábrica".

La construcción del Salto de Ricobayo entre 1929 y 1934, con amplia oferta de trabajo, trajo consigo el inicio del declive alfarero moleño al optar, muchos de los alfareros varones por un sueldo seguro a fin de mes trabajando para la Sociedad Hispano Lusa de Transportes Eléctricos Saltos del Duero, luego Iberduero y hoy día Iberdrola.