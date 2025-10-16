La Junta incluye la reforma de la carretera de Pino en los presupuestos de 2026

La Junta de Castilla y León ha habilitado una partida en los presupuestos de 2026 destinada a la mejora de la carretera autonómica ZA-P 321 que con una longitud de 17,2 km, tiene su inicio en el punto kilométrico 494,350 de la N-122 y su punto final en la localidad sayaguesa de Moralina.

Así lo confirmaba ayer el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, a preguntas de este diario. "En los próximos días iremos desgranando los presupuestos de la Junta y entre otras actuaciones se encuentra la carretera ZA-P 321".

El miembro del gobierno regional eludió dar más detalles sobre esta vía, que discurre por el Puente Pino o Puente de Requejo, cuya reforma ha sido históricamente demandada por los alcaldes y vecinos de la zona. "Hay que desarrollar el proyecto, pero creo que sería una actuación de cierta entidad; vamos a esperar a desgranar el presupuesto para explicar las actuaciones" es lo máximo que precisó el consejero de Movilidad sabedor de las insistentes peticiones de actuación en la carretera sin que hasta el momento se hayan concretado hechos.

Se trata de una comunicación de vital importancia para los municipios de Moralina, Pino del Oro y Villadepera como la conexión natural más directa entre las comarcas de Aliste y Sayago.

Ya el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020 contemplaba una actuación en el apartado "Mejoras" en esta carretera desde la N-122 hasta Moralina de Sayago, en un tramo de 17,200 km, con una inversión de 1.580.000 euros. La situación de esta carretera fue motivo de una pregunta oral que los procuradores socialistas por Zamora formularon en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de 3 de junio de 2013. Hasta el momento no se han concretado las mejoras de la vía, pese a las demandas que ya se pueden calificar de "históricas" y plagadas de incumplimientos.

Cruce de Villar del Buey

El consejero adelantaba esta noticia durante la visita a la actuación realizada en el cruce de Villar del Buey con la carretera de Fermoselle. La alta siniestralidad registrada durante los últimos años en el cruce de la carretera CL-527, a la altura de Villar del Buey, llevó al Ayuntamiento a reclamar a la Junta medidas para reducir los accidentes, en general con daños materiales o heridos leves, excepto uno gravísimo, registrado en agosto del año pasado, que terminó con la vida de un vecino del pueblo.

La petición del Ayuntamiento, junto a la estadística de accidentalidad en dicho cruce de la carretera Zamora-Fermoselle, ha llevado a instalación de un mecanismo inteligente con el que se espera reducir la siniestralidad "al menos en un cincuenta por ciento".

Se trata de un sistema de advertencia dinámica en una intersección cuyo objetivo es alertar sobre la proximidad de automóviles. Un mecanismo de aviso a los conductores para que moderen la velocidad a través de sensores y señales que detectan la proximidad de un vehículo en una intersección y advierten sobre su presencia.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, conocía ayer "in situ" las características de la señalización inteligente en compañía del alcalde de Villar del Buey, José María Nieto. Una actuación con una inversión de 48.000 euros que ha permitido mejorar la seguridad de la intersección entre la CL-527 y los accesos a Villar del Buey y Muga de Sayago, un punto especialmente peligroso.

Cartel en 2008 en la carretera del Puente Pino donde ya se pedía el arreglo | D. R.

La Junta ha decidido apostar por esta "solución tecnológica, moderna y adaptada al entorno rural", en palabras del consejero San Merino. Además del cruce inteligente, se ha actuado en la señalización, los arcenes y el pavimento con medidas experimentales que siguen las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Un sistema de pintado de márgenes (en un visible color rojo), estrechamiento de calzada o ensanche de las líneas para que resulte novedoso o llama atención del conductor que circula por la vía.

Sanz Merino incidió en que "la seguridad vial no depende solo de grandes infraestructuras, sino de la capacidad de escuchar y actuar allí donde los vecinos lo necesitan. Este es un ejemplo de cómo la Junta trabaja para dar soluciones reales a problemas reales".

La obra forma parte de la línea de actuaciones que la Junta impulsa para implantar soluciones inteligentes de seguridad vial, con especial atención a las zonas rurales y tramos con mayor siniestralidad., reforzando la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos.

En Castilla y León se han implantado ya 15 actuaciones en ocho provincias de la comunidad. En concreto, en Zamora ya existía una más -a mayores de la de Villar del Buey- en la ZA-104, de Puebla al Lago de Sanabria.