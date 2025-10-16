Bodas de plata para las voces de oro de la Coral sanabresa

La Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda celebra sus bodas de plata con una exposición retrospectiva de sus 25 años de recorrido musical. El alcalde de Puebla, José Fernández, junto con el director de la coral Gregorio Díez inauguraban la muestra este martes en la Sala de Exposiciones del Castillo de Puebla de Sanabria. El público, en su mayoría, los propios cantores, familiares y amigos de esta agrupación musical que se ha ganado por derecho propio el título de "embajadora" de la tierra. La coral polifónica nació en el año 2000.

El alcalde destacó la labor de la Coral y su longevidad "veinticinco años todos unidos, viajando, todos ensayando en los inviernos" con "un mérito increíble". Señaló como puntales importantes al presidente de la asociación Virgilio Castro y el director de la Coral Gregorio Díez. Reconoció "el mérito" y alabó ser "una de las oficinas andantes de turismo de Puebla de Sanabria y su comarca". "Sois embajadores de la comarca en todos los sitios a los que vais" además de ser anfitriones de todas las corales que visitan la comarca "se marchan contentos".

Exposición de la Coral Tierras Altas / Araceli Saavedra

Gregorio Díez agradeció "a toda la gente que ha hecho esto posible" y a esas personas que empujan este proyecto además de los actos conmemorativos de este 25 aniversario. La coral es una agrupación "muy peculiar" con varias características que la singularizan como "que venga gente de veintitantos pueblos" de Sanabria y Carballeda "todas las semanas, durante muchos años". En su reconocimiento de "embajadores" han llevado el nombre de la comarca por diferentes lugares de España, Portugal, Francia y el norte de África. El repertorio incluye canciones de la comarca, dentro de sus conciertos y ensayos "no somos una coral especializada en un repertorio concreto, pero no podemos olvidar el patrimonio musical que tiene Sanabria y Carballeda y lo llevamos a gala".

Exposición de la Coral Tierras Altas / Araceli Saavedra

En estos momentos la coral vive un momento dulce con unas 40 personas "somos una coral que crece" junto con la Escuela de Música, con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla. Díez destacó que la mayoría de sus integrantes no tienen conocimientos musicales pero desarrollan un gran esfuerzo y dedicación en ensayos y conciertos. Es un grupo muy diverso que además "une a diferentes generaciones", desde niños hasta abuelos.

Exposición de la Coral Tierras Altas / Araceli Saavedra

La formación se ha mantenido en tiempos difíciles, como la pandemia y el confinamiento, que provocó la desaparición de algunas corales y dejó en dificultades a otros, y Tierras Altas se ha mantenido e incluso se ha reforzado.

Además de sus actuaciones el pasado año llevó a cabo un ciclo de conciertos con el patrocinio de la Diputación de Zamora, la Coral grabó un disco y recibió varios reconocimientos por su labor de divulgación musical.